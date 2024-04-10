Мать детей, которых забрали из подвала на юге Петербурга: «Меня пугает жестокость людей»

Мама трех малышей, которых накануне обнаружили в подвале дома на Московском шоссе, 10 апреля пообщалась с корреспондентом «Фонтанки» и рассказала свою версию событий. По словам 31-летней женщины, ныне живущей в Самаре, биологический отец забирал сыновей погостить, а теперь ей не дают увидеть своих детей.

Напомним, мальчиков 2, 4 и 6 лет обнаружили в подвальном помещении накануне. Одного из них, полураздетого и в зеленке, увидела местная жительница и позвонила в полицию. В СМИ детей почему-то окрестили «маугли». Условия для жизни у них действительно были далеки от идеала, но мама настаивает: отец хорошо о них заботился.



«Это их биологический отец, я разрешила побыть с детьми ему, потому что у старшего сына с ним очень хорошая связь, он участвовал в воспитании детей. Он приехал ко мне в Самару, куда мы с детками перебрались из Петербурга полгода назад. Он приехал, чтобы просто забрать детей погостить. Они не жили с ним полгода, у меня есть билеты, которые это подтверждают», — рассказывает Анастасия.



По словам женщины, отец детей ухаживал за ними, кормил и одевал. Анастасия следила за этим, в том числе во время звонков по видеосвязи. На экране смартфона сыновья были здоровые, чистенькие и в одежде.



«То, что СМИ пишут о «полуголом ребёнке-маугли», никак не сочетается с тем, что я видела. Пишут, что дети не разговаривают, но в то же время правоохранительные органы опрашивают их. Меня пугает, что люди настолько жестоко могут относиться к матери и детям», — рассказывает Анастасия.

Подвал, в котором жила семья, женщина называет офисным помещением.

«В Петербурге это распространено. Он снимал это помещение, оборудованное под технику. Он компьютерами занимается, радиотехникой, ему это интересно, это его хобби и заработок», — объяснила она.



С мужчиной дети жили месяц и неделю. Родители договорились, что как только мальчики захотят к маме, она сразу же их заберет. Но в Петербург Анастасии ехать пришлось по другому поводу.



«Я выехала сразу же, как только узнала о случившемся. Детей мне увидеть не дают. Изначально мне позвонили из полиции, мне сказали, что детей забирают. Потом позвонила женщина из ПДН, она была настроена очень негативно. Она не захотела меня выслушать, лишь сказала, что я могу оставаться в Самаре и не ехать в Петербург. После моего общения с журналистами мне стали поступать звонки уже в другом тоне. Сказали, что меня ждут и очень хотят со мной поговорить. Буквально полчаса назад я узнала, что уголовное дело возбуждено», — отметила многодетная мама.



Сейчас Анастасия очень хочет, чтобы ей вернули детей. В Самаре, после переезда из Петербурга, она с детьми сперва жила у подруги, а потом сняла квартиру. Условия скромные, но подходящие.

