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    «Основа — домашний уход»: дерматолог рассказала, как сохранить молодость кожи

    Врач Юлия Ковалева дала советы по уходу

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    Дерматолог Юлия Коваленко рассказала, как правильно ухаживать за кожей
    Дерматолог Юлия Коваленко рассказала, как правильно ухаживать за кожейДарья Селенская / Городские порталы
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    К определенному возрасту многие люди задаются вопросом, как дольше сохранять молодость и красоту кожи. В современном мире представлено огромное количество продуктов и процедур, обещающих сиюминутный эффект омоложения. Однако эффективны ли они? Как правильно ухаживать за кожей, чтобы оттянуть момент старения и появления первых морщин? На эти и другие вопросы ответила дерматолог Юлия Ковалева.

    В разговоре с нашими коллегами из 76.RU она поделилась секретами сохранения молодости кожи и рассказала о наиболее эффективных способах ухода.

    Юлия Ковалева — врач онколог-дерматолог из Ярославля со стажем работы более 20 лет
    Юлия Ковалева — врач онколог-дерматолог из Ярославля со стажем работы более 20 летФото: предоставлено героиней публикации
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    «Уход должен стать привычкой»

    В уходе за кожей важен системный подход. Как отмечает дерматолог, не существует одного самого эффективного способа сохранить молодость кожи.

    — Первый шаг — это найти своего врача-косметолога, который будет деликатно «оттягивать» вашу старость и вовремя передаст вас в руки пластического хирурга. А второй — это ежедневный уход за собой. Уход должен стать привычкой, — рассказала Юлия Ковалева. — Я говорю сейчас о домашнем уходе: очищение кожи, тонизация, увлажнение кожи, солнцезащитные средства, домашние пилинги, сыворотки, маски. Для домашнего ухода я рекомендую использовать аптечные или профессиональные средства. К домашнему уходу нельзя относиться несерьезно, это основа.

    Многоступенчатый уход за кожей должен войти в привычку. Одним омолаживающим кремом не обойтись. Однако важно всю серию косметики подбирать в соответствии с типом кожи. В этом может помочь дерматолог.

    — Найти подходящую линию для ухода бывает сложно, особенно при чувствительной коже лица, которая зудит и краснеет от кремов. Это довольно большая группа пациентов, но и для чувствительной кожи можно подобрать уход, — отметила врач. — Частая жалоба от пациентов с жирной кожей, что они не могут пользоваться кремами летом, когда кожа выделяет больше сала. Я рекомендую использовать летом для жирной кожи гели, флюиды, гель-кремы. Они не добавляют жирности, а увлажнение для жирной кожи необходимо круглый год. Еще совсем недавно считали, что в кожу ничего не проникает и кремы — всего лишь такая наружная смазка. Нет, это не так! Кремы могут содержать активные вещества, например, ретинол, и иметь доказанную эффективность.

    Пластические операции: зло или спасение

    По словам врача Юлии Ковалевой, возраст сильнее всего выдают зоны с тонкой кожей, в их числе: область вокруг глаз, шеи, декольте, кистей. Бороться с морщинами на этих частях тела можно в комплексе со специальной уходовой косметикой и инъекциями. Что касается лица, то есть варианты хирургического решения данного вопроса.

    — Сейчас довольно популярны операции по коррекции нижней трети лица, что очень актуально для русских женщин, у которых преобладает деформационный тип старения.

    Деформационный тип старения — один из четырех типов возрастных изменений кожи. При деформационном варианте появляются брыли, складки на шее и в районе декольте, мешки под глазами, веки начинают нависать. Кожа становится дряблой, но морщины и пигментные пятна ей не так свойственны — она плотная и обычно имеет хороший цвет.

    Для того, чтобы оттянуть момент хирургического вмешательства, нужно вовремя обратиться к врачу.
    Юлия Ковалева, дерматолог

    Ботокс или гиалурон?

    Отовсюду мы слышим о ботоксе и гиалуроне. Эффект их понятен — разглаживание кожи и избавление от морщин. Но чем отличается действие и как они работают, объяснила врач:

    — Ботулотоксин — это препарат, вокруг которого, наверное, больше всего мифов. Его изначально использовали в неврологии, в том числе он очень эффективен у детей при ДЦП, потому что снимает спазм мышц. История применения ботулотоксина насчитывает несколько десятков лет. Токсин временно блокирует мышцы лица и не только разглаживает морщины, но и профилактирует их появление. Это самый быстрый способ получить более молодое лицо. Его используют по показаниям с 18 лет. И в этом возрасте бывают лица с выраженной мимикой. Гиалуроновая кислота — молекула, которая вырабатывается в нашей коже больше в молодом возрасте. Она притягивает воду, то есть работает на увлажнение кожи. Эта молекула не проходит через кожу, и ее вводят с помощью инъекций. Препаратов с гиалуроновой кислотой очень много. Молекулы имеют разный вес, поэтому препарат подбирается индивидуально! Данную процедуру рекомендуется начинать с возраста 25 лет. Вы должны быть уверены в происхождении препарата, поэтому спрашивайте у врача не только название, но и сертификаты. Сейчас на рынке большое количество поддельных и несертифицированных препаратов. Они могут вызывать неприятные осложнения. Хороший препарат не может стоить дешево.

    В основе плазмолифтинга — плазма пациента. Ее колют в лицо, шею, декольте, волосистую часть головы. Однако для этой процедуры, как и для любой другой косметологической манипуляции, есть противопоказания: беременность и период грудного вскармливания, известные аллергические реакции на компоненты препаратов, острые инфекции. К примеру, герпес в месте введения или насморк в день инъекций. Прием некоторых лекарств и так далее. Врач обязан учесть все эти моменты перед процедурой.

    Начинать ухаживать за собой нужно с подросткового возраста.
    Юлия Ковалева, дерматолог
    Дерматолог Юлия Коваленко рассказала, как правильно ухаживать за кожей
    Дерматолог Юлия Коваленко рассказала, как правильно ухаживать за кожейДарья Селенская / Городские порталы
    Юлия Ковалева — врач онколог-дерматолог из Ярославля со стажем работы более 20 лет
    Юлия Ковалева — врач онколог-дерматолог из Ярославля со стажем работы более 20 летФото: предоставлено героиней публикации

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