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13.03.2020 20:18
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Россия вводит "железный занавес": в ЕС - только из Москвы и только в столицы

Самолеты в страны Евросоюза из Петербурга перестанут летать с 16 марта. Останутся регулярные рейсы в столицы из Москвы.

Об этом 13 числа сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Отменяются все рейсы в страны Евросоюза. Исключение составляют регулярные рейсы в столицы, но только из Москвы. Весь поток перенаправят в Шереметьево. Также пока будут летать чартерные рейсы, которые вывезут россиян с отпусков.

Рейсы в Швейцарию и Норвегию, которые не входят в ЕС, также отменяются, за исключением полетов из Москвы в Женеву и Осло.

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Комментарии (2)

260651631
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hal9000
Блин а я к грекам собрался..копил копил..недоедал недосыпал..копеечку к копеечке..рублик к рублику..а тут натевам здрасти пожалуйста..потрачу я эти деньги на байдарку пожалуй...куплю и уеду на север..может утону там..хоть легче станет..
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