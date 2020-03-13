Россия вводит "железный занавес": в ЕС - только из Москвы и только в столицы

Самолеты в страны Евросоюза из Петербурга перестанут летать с 16 марта. Останутся регулярные рейсы в столицы из Москвы.



Об этом 13 числа сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Отменяются все рейсы в страны Евросоюза. Исключение составляют регулярные рейсы в столицы, но только из Москвы. Весь поток перенаправят в Шереметьево. Также пока будут летать чартерные рейсы, которые вывезут россиян с отпусков.

Рейсы в Швейцарию и Норвегию, которые не входят в ЕС, также отменяются, за исключением полетов из Москвы в Женеву и Осло.