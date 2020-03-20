Число исцелившихся от коронавируса в России выросло почти вдвое

Уже 9 граждан РФ исцелились от Сovid-2019. Такие данные 20 марта приводятся на сайте «стопкоронавирус.инфо», создание которого анонсировало правительство.



По данным Роспотребнадзора вчера, 19 марта, в стране насчитывалось всего 5 исцелившихся от коронавируса. Из них 2 россиянина, 2 гражданина Китая и один итальянец, который привез вирус в Петербург.



В России, по данным на 19 марта, 199 человек заражены covid-2019. В Петербурге коронавирус ищут у 321 пациента. За прошедшие сутки в Боткина доставили 47 человек, а выписано было 40.

