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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 10:52
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Число исцелившихся от коронавируса в России выросло почти вдвое

Уже 9 граждан РФ исцелились от Сovid-2019. Такие данные 20 марта приводятся на сайте «стопкоронавирус.инфо», создание которого анонсировало правительство.

По данным Роспотребнадзора вчера, 19 марта, в стране насчитывалось всего 5 исцелившихся от коронавируса. Из них 2 россиянина, 2 гражданина Китая и один итальянец, который привез вирус в Петербург.

В России, по данным на 19 марта, 199 человек заражены covid-2019. В Петербурге коронавирус ищут у 321 пациента. За прошедшие сутки в Боткина доставили 47 человек, а выписано было 40.

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Комментарии (3)

житель города П.
В Турции срок получения результата анализа по Covid-19 от четырех до шести часов. У нас 10 дней.
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