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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 16:39
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Петербургских школьников ждут каникулы домашнего режима. Беглов распорядился закрыть оздоровительные лагеря

После консультации со специалистами НИИ гриппа губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился закрыть на весенние каникулы все городские детские оздоровительные лагеря. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в Смольном 19 марта.

Каникулы в российских школах начнутся с 23 марта. Из-за коронавируса отдых для школьников продлили на три недели.

С 17 марта все городские школы перешли на дистанционное обучение. За последние сутки в Петербурге выявили еще одного заболевшего коронавирусом. Всего в России 52 новых случая — таким образом, заразившихся теперь 199 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

***_555
"С 17 марта все городские школы перешли на дистанционное обучение." Враньё
sakorol
ну вот теперь одному из родителей придется бросать работу
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