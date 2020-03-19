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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 16:12
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В Петербурге выявили десятого больного коронавирусом. По России сразу 52 новых случая

Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции у россиян в 23 регионах страны. Один из них стал десятым для Петербурга.

12 случаев зафиксировано в Москве, по пять в Московской и Свердловской областях. По три в Красноярском и Хабаровском краях и Тульской области. По два в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае.

О новых единичных случаях сообщают, помимо Петербурга, Ивановская, Рязанская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Саратовская и Тверская области. А также Пермский край, Саха (Якутия), республика Чувашия и Ханты-Мансийский автономный округ.

Всего в стране зафиксировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 — у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств. А под медицинским наблюдением находятся 22 178 человек.

Все последние новости о коронавирусе в Петербурге и мире читайте в нашей трансляции.

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Комментарии (1)

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