В Петербурге выявили десятого больного коронавирусом. По России сразу 52 новых случая

Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции у россиян в 23 регионах страны. Один из них стал десятым для Петербурга.



12 случаев зафиксировано в Москве, по пять в Московской и Свердловской областях. По три в Красноярском и Хабаровском краях и Тульской области. По два в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае.



О новых единичных случаях сообщают, помимо Петербурга, Ивановская, Рязанская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Саратовская и Тверская области. А также Пермский край, Саха (Якутия), республика Чувашия и Ханты-Мансийский автономный округ.

