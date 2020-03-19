Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

Коронавирус продолжает влиять на нашу жизнь. В Петербурге закрыты киноцентры, театры и музеи, отменены почти все мероприятия, компании переводят сотрудников на удаленную работу. 19 марта — первый полноценный день в новых условиях.

Количество заболевших в мире превысило 200 000 человек, умерших 8 000. В Европе коронавирус только набирает обороты. Россия занимает 47-е место по зарегистрированным случаям.