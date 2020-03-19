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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 10:10
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Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19 марта. Ситуация с китайским коронавирусом в мире меняется ежечасно. «Фонтанка» следит за происходящим.

Коронавирус продолжает влиять на нашу жизнь. В Петербурге закрыты киноцентры, театры и музеи, отменены почти все мероприятия, компании переводят сотрудников на удаленную работу. 19 марта — первый полноценный день в новых условиях.

Количество заболевших в мире превысило 200 000 человек, умерших 8 000. В Европе коронавирус только набирает обороты. Россия занимает 47-е место по зарегистрированным случаям.

Фото: Иван Коваленко/Коммерсантъ 

Оперативный штаб в Петербурге опубликовал новую информацию по количеству госпитализированных с подозрением на коронавирус в Северной столице.

По состоянию на 19 марта, в больнице Боткина 314 пациентов (вчера говорилось о 303). При этом из них 19 детей.

За прошедшие сутки поступило 57 человек, выписано 46. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет. Новых заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено.

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Комментарии (1)

260691731
Может все таки 147-е место а не 47? )
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