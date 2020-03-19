В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Петербурге озвучил информацию по количеству госпитализированных с подозрением на коронавирус в Северной столице.



Как говорится в опубликованном 19 марта сообщении, в больнице Боткина 314 пациентов (вчера говорилось о 303). При этом из них 19 детей.

За прошедшие сутки поступило 57 человек, выписано 46. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет. Новых заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено.