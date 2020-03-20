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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 20:29
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Смольный оценил ущерб для бюджета от эпидемии коронавируса

Смольный докапитализирует резервный фонд для борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Проект изменений в закон «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» появился 20 марта на портале антикоррупционной экспертизы.

В соответствии с действующей редакцией, средства резервного фонда правительства Петербурга направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций». Теперь Смольный намерен предусмотреть и «иные мероприятия». Причем пополнять резервный фонд можно будет без изменений в закон о бюджете через законодательное собрание — через постановление правительства.

Как сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, сейчас резервный фонд насчитывает 1 млрд рублей. Его предлагается увеличить еще на 5 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей пойдет на докапитализацию фонда поддержки малого бизнеса, который выдает предприятиям микрозаймы и предоставляет банковские гарантии.

«Остальное будет в распоряжении губернатора, чтобы он имел возможность направлять [эти средства] на борьбу с коронавирусом: закупать лекарства, организовывать стационары, поддерживать медицинские учреждения», — сказал Евгений Елин.

Параллельно экономический блок пытается оценить выпадающие доходы. По словам Евгения Елина, предварительно они могут составить 3 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей — прямые потери, то есть те налоги, которые не заплатят предприятия, столкнувшиеся с финансовыми сложностями. Остальное — косвенные потери, которые возникнут из-за налоговых и иных льгот, которое правительство предоставит предпринимателям.

«Мы предлагаем по некоторым категориями снизить платеж по упрощенке (упрощенная налоговая система для малого бизнеса. - Прим. Ред.) с 6% до 3% и снизить налог на имущество по ряду категорий», — уточнил он. Среди претендентов, к примеру, гостиницы и розница.

Сейчас экономический блок ищет источники для формирования резервного фонда и формирует предложения по снижению расходов, которые смогут компенсировать выпадающие доходы. «Смотрим, откуда можно снять безболезненно», - сказал Евгений Елин.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что жертвами коронавируса могут стать проекты строительства Южной магистрали, развязки с «Экспофорумом», а также транспортное обеспечение «Лахта-центра». В целом на эти проекты в бюджете заложено около 8 млрд рублей.

В очередь за поддержкой уже встали рестораторы и отельеры. Они попросили городское и федеральное правительство о налоговых каникулах и пригрозили закрытием.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Нужна вакцина, а не фонды. Дороги, мосты - это рабочие места. Рабочие места - это национальная безопасность и налоги в бюджеты.
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