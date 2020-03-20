Смольный оценил ущерб для бюджета от эпидемии коронавируса

В соответствии с действующей редакцией, средства резервного фонда правительства Петербурга направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций». Теперь Смольный намерен предусмотреть и «иные мероприятия». Причем пополнять резервный фонд можно будет без изменений в закон о бюджете через законодательное собрание — через постановление правительства.

Смольный докапитализирует резервный фонд для борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Проект изменений в закон «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» появился 20 марта на портале антикоррупционной экспертизы.

Как сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, сейчас резервный фонд насчитывает 1 млрд рублей. Его предлагается увеличить еще на 5 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей пойдет на докапитализацию фонда поддержки малого бизнеса, который выдает предприятиям микрозаймы и предоставляет банковские гарантии.

«Остальное будет в распоряжении губернатора, чтобы он имел возможность направлять [эти средства] на борьбу с коронавирусом: закупать лекарства, организовывать стационары, поддерживать медицинские учреждения», — сказал Евгений Елин.

Параллельно экономический блок пытается оценить выпадающие доходы. По словам Евгения Елина, предварительно они могут составить 3 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей — прямые потери, то есть те налоги, которые не заплатят предприятия, столкнувшиеся с финансовыми сложностями. Остальное — косвенные потери, которые возникнут из-за налоговых и иных льгот, которое правительство предоставит предпринимателям.

«Мы предлагаем по некоторым категориями снизить платеж по упрощенке (упрощенная налоговая система для малого бизнеса. - Прим. Ред.) с 6% до 3% и снизить налог на имущество по ряду категорий», — уточнил он. Среди претендентов, к примеру, гостиницы и розница.