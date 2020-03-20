«Катастрофическое снижение объемов деятельности». Петербургские отельеры просят помощи у Мишустина, Матвиенко и Беглова
Петербургские отельеры вслед за рестораторами просят помощи у властей на фоне эпидемии коронавируса. С просьбой поддержать отрасль к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову обратились почти 40 участников рынка.
По их словам, средняя загрузка отелей в апреле не превысит 8% против прогнозируемых 65%. Динамика спада будет продолжаться даже в период от 3 до 6 месяцев после отмены ограничительных мер из-за эпидемии, предупреждают отельеры.
Отмена ПМЭФ и Евро-2020 и закрытие границ, лишившее Петербург иностранного турпотока, могут привести к приостановке деятельности гостиниц, массовому сокращению сотрудников, а также невозможности надлежащим образом исполнять финансовые обязательства, уверяют участники рынка.
«Резкое падение спроса на гостиничные услуги из-за угрозы распространения COVID-2019 привело (впервые за новейшую историю России) к катастрофическому снижению объемов деятельности и масштабному падению рынка гостиничных услуг в регионе, а также к тяжелейшим финансовым потерям организаций гостиничной индустрии», — говорится в письме.
Отельеры призывают власти до конца года ввести мораторий на уплату налогов, освободить от платежей в социальные фонды, субсидировать оплату коммунальных услуг, отсрочить выплату кредитов для участников отрасли, компенсировать выплаты заработных плат сотрудникам, а также обеспечить выделение средств, заложенных в бюджет для проведения государственных мероприятий, отмененных в связи с карантином.