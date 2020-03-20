«Катастрофическое снижение объемов деятельности». Петербургские отельеры просят помощи у Мишустина, Матвиенко и Беглова

Петербургские отельеры вслед за рестораторами просят помощи у властей на фоне эпидемии коронавируса. С просьбой поддержать отрасль к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову обратились почти 40 участников рынка.



По их словам, средняя загрузка отелей в апреле не превысит 8% против прогнозируемых 65%. Динамика спада будет продолжаться даже в период от 3 до 6 месяцев после отмены ограничительных мер из-за эпидемии, предупреждают отельеры.