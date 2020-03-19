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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 17:31
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Беглов: Пик заболеваемости коронавирусом наступит через 2 — 3 недели

Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге, как и по всей России, может наступить через 2–3 недели. Такой прогноз озвучил губернатор Александр Беглов 19 марта во время посещения НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

«Мы понимаем, что мы пик еще не прошли. Как [и.о. директора НИИ гриппа Лиознов] Дмитрий Анатольевич сказал, это займет 2–3 недели где-то до пиковой ситуации», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что в Санкт-Петербурге по сравнению с Москвой и другими регионами ситуация спокойная. «Город готов, и в ближайшее время мы полностью можем обеспечить безопасность наших граждан. У нас достаточно запасов лекарственных препаратов, у нас достаточно коек», — добавил Беглов.

Ранее глава города распорядился закрыть на каникулы все детские спортивно-оздоровительные лагеря на весенние каникулы.

Напомним, с 19 марта до конца апреля в Петербурге запрещено проведение любых массовых мероприятий. Для досуговых мероприятий в помещениях действует ограничение — не более 50 человек.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Kit.
Правильно будет "не раньше чем через 2-3 недели".
тат2007amg
Местная Ванга, а как не сбудется? Зуб даёт? Или по-бакински мамой клянётся
Swift_5e4d8a276f5e8
..... там Путин вроде что-то говорил о распространителях паники ?))) .... к ответу не желают призвать ?))))
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