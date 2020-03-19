Беглов: Пик заболеваемости коронавирусом наступит через 2 — 3 недели

Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге, как и по всей России, может наступить через 2–3 недели. Такой прогноз озвучил губернатор Александр Беглов 19 марта во время посещения НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.



«Мы понимаем, что мы пик еще не прошли. Как [и.о. директора НИИ гриппа Лиознов] Дмитрий Анатольевич сказал, это займет 2–3 недели где-то до пиковой ситуации», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что в Санкт-Петербурге по сравнению с Москвой и другими регионами ситуация спокойная. «Город готов, и в ближайшее время мы полностью можем обеспечить безопасность наших граждан. У нас достаточно запасов лекарственных препаратов, у нас достаточно коек», — добавил Беглов.

