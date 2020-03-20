«Фонтанка» запускает онлайн-марафон «Без антракта». Театры и музыканты будут играть в прямом эфире

«Фонтанка» подхватывает жизнь петербургской культуры и приглашает читателей собираться на своей новой культурной странице.

Наш онлайн-марафон «Без антракта» — это виртуальный билет для любого желающего на премьеры спектаклей и музыкальных программ, онлайн-экскурсии ведущих музеев страны и лекции. И все это бесплатно.

В наших прямых эфирах вы увидите то, что должны были увидеть и услышать в залах, на что покупали билеты, мечтая о премьерах, но помешал коронавирус. Артисты сыграют при пустых рядах кресел — но перед камерами и в прямом эфире. Это будут полноценные постановки и концерты, снятые при помощи профессиональной видео- и аудиоаппаратуры, что стало возможным благодаря нашим партнерам.

Стартуем в субботу, 21 марта, в 19.00 в Драматическом театре на Васильевском — там в онлайне пройдет премьера спектакля по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» (режиссер — Руслан Нанава). Воскресенье проведем вместе с детьми: приедем в 15.00 в ТЮЗ имени А.А. Брянцева, где артисты при нас оживят «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца. Вечером уже взрослую публику порадует Театр комедии имени Н.П. Акимова — в 19.00 там перед онлайн-публикой сыграют спектакль «Энергичные люди» по сатирической повести Василия Шукшина в постановке Валерия Никитенко. Понедельник, 23 марта, разнообразит музыка. В 15.00 Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества исполнит на сцене для детей, отдыхающих на каникулах, музыкально-драматический спектакль «Три Чуда» по сказкам Пушкина. А вечером «Фонтанка» приоткроет двери Капеллы: Хор и симфонический оркестр под управлением народного артиста России Александра Чернушенко представят зрителям ораторию «Иван Грозный» на основе музыки, написанной к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна.

И это далеко не все: проект с прямыми эфирами из театров, только для читателей «Фонтанки», рассчитан не на одну неделю. Кроме того, «Фонтанка» договорилась с ведущими учреждениями культуры и артистами о том, чтобы показывать читателям в «живом» режиме экскурсии из закрытых музеев и выставочных залов. С нами вы побываете в Эрмитаже, Русском музее, Царском Селе, на лекциях в СПбГУ и Европейском университете, на премьерах программ эстрадных музыкантов. Библиотеки записей дополнят выбор культурных программ на сайте. Будет не только искусство, но и острая аналитика. Вас ждут авторские программы в прямом эфире и цикл встреч писателя Андрея Константинова с медийными персонами. Ежедневно «Фонтанка» будет сообщать, каким будет расписание показов на текущий день. Следите за программой на сайте и в социальных сетях. «Новые вызовы заставляют нас менять формат работы, — признал председатель комитета по культуре Константин Сухенко. — Карантин и приостановка работы культурных учреждений не повод ставить на паузу культурную жизнь города».