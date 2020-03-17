МРЭО Петербурга переходят на «эпидемиологический» режим работы. Чтобы не толпились

Как сообщает 17 марта отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ряд подразделений МРЭО в определенные дни будет работать только по предварительной записи через портал госуслуг. Это коснется отделений на шоссе Революции, в 3-м Верхнем переулке и на улице Салова.

«В период напряженной эпидемиологической ситуации» управление Госавтоинспекции Петербурга и Ленинградской области напоминает водителям о том, что государственные услуги по линии ГИБДД можно получать и в электронном виде. Кроме того, ведомство решило минимизировать толпы в МРЭО, частично переведя их на электронную очередь.

МРЭО ГИБДД на шоссе Революции, 85, будет работать только по предварительной записи в четверг и субботу. Рабочий день — с 8:00 до 19:30 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. В остальные дни прием будет вестись в обычном порядке.

В МРЭО ГИБДД №1 в 3-м Верхнем переулке, 5, литера Т, по новому режиму будут работать во вторник и четверг с 8:00 до 13:00. В остальное время заявители будут приниматься в обычном порядке.

МОТНиРАС ГИБДД на улице Салова, 66, корпус 2, будет принимать только по предварительной записи через госуслуги в понедельник и среду с 8:00 до 19:30 (с 13:00 до 14:00 — перерыв на обед). В остальные дни отделение будет работать в обычном режиме.

В ведомстве напоминают, что при оформлении заявки на портале госуслуг можно без очереди и в удобное время в ближайшем МРЭО зарегистрировать или снять с учета транспорт или получить права, и к тому же пошлина при этом оплачивается со скидкой 30%. Также на ЕПГУ можно прекратить регистрацию автомобиля после продажи, не являясь в МРЭО, и пошлиной эта услуга не облагается. Там же можно проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.