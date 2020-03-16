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16.03.2020 09:20
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Россия закрывает границу с Белоруссией из-за эпидемии коронавируса

Россия закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей из-за эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта объявил премьер-министр Михаил Мишустин, который возглавил координационный совет по борьбе с инфекцией, сообщает ТАСС.

Новость дополняется.

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