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16.03.2020 07:57
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Правительство готовит антикризисный план из-за коронавируса. Власти создадут фонд на 300 млрд рублей

Правительство России готовит антикризисный план в связи с распространением коронавирусной инфекции. С проектом 16 марта ознакомилась газета «Ведомости», его подлинность изданию подтвердили два федеральных чиновника.

По данным издания, речь идет о создании фонда размером в 300 миллиардов рублей для компенсации доходов тем, кто оказался на карантине. Чиновники предлагают поддержать население, бизнес и компании. План предусматривает поддержку граждан или за счет работодателей или за счет больничных, выдачу которых хотят наладить дистанционно. В документе также говорится об обеспечении необходимых материалов для производства тест-систем по выявлению новой инфекции.

Также проект предусматривает налоговые каникулы для компаний из сфер туризма и авиаперевозок. Компаниям малого и среднего бизнеса предлагается дать квартальную отсрочку для выплаты налогов.

Президент России Владимир Путин 15 марта подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Руководителем назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

В мире коронавирусом заражены уже более 152 тысяч человек в 141 стране, более 5 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 63 случая заражения. Шесть из них в Петербурге, включая 10-летнюю девочку, вернувшуюся из Австрии, и 55-летнего мужчину, прилетевшего из Италии. Заболевший коронавирусом петербуржец рассказал о первых симптомах.

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Комментарии (3)

Старший Плиний
Ну, раз Собянин взялся за дело, то можно быть спокойным. Сейчас корону поймают и обложат в десять слоёв брусчаткой, чтоб она выбраться не смогла.
VotONOkak
Я даже знаю куда пойдут большинство этих денег!!! На поддержку чьих именно бизнесов!! И тут, под шумок, урвать бюджетного пирога хотят!.....
dragvs
Откуда такие огромные деньги на фонд, снова украдут у людей?
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