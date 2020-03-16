Правительство готовит антикризисный план из-за коронавируса. Власти создадут фонд на 300 млрд рублей
Правительство России готовит антикризисный план в связи с распространением коронавирусной инфекции. С проектом 16 марта ознакомилась газета «Ведомости», его подлинность изданию подтвердили два федеральных чиновника.
По данным издания, речь идет о создании фонда размером в 300 миллиардов рублей для компенсации доходов тем, кто оказался на карантине. Чиновники предлагают поддержать население, бизнес и компании. План предусматривает поддержку граждан или за счет работодателей или за счет больничных, выдачу которых хотят наладить дистанционно. В документе также говорится об обеспечении необходимых материалов для производства тест-систем по выявлению новой инфекции.
Также проект предусматривает налоговые каникулы для компаний из сфер туризма и авиаперевозок. Компаниям малого и среднего бизнеса предлагается дать квартальную отсрочку для выплаты налогов.
Президент России Владимир Путин 15 марта подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Руководителем назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
В мире коронавирусом заражены уже более 152 тысяч человек в 141 стране, более 5 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 63 случая заражения. Шесть из них в Петербурге, включая 10-летнюю девочку, вернувшуюся из Австрии, и 55-летнего мужчину, прилетевшего из Италии. Заболевший коронавирусом петербуржец рассказал о первых симптомах.