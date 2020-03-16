Решайте сами. Чиновники официально разрешили не ходить в школу, но как учить детей удаленно, пока не придумали
Распоряжение комитета по образованию позволяет 514 тысячам городских школьников начиная со вторника учиться из дома. По факту это означает лишь, что каникулы начнутся на неделю раньше. Ведь дистанционного образования как общегородской системы пока в Петербурге нет.
Если в какой-то школе реально заработает полноценное дистанционное обучение, это будет сродни педагогическому подвигу. Не благодаря, а вопреки.
Главный вопрос - как будет работать городская система образования после каникул. Уже понятно, что пока в лучшем случае она способна организовать не дистанционное образование, а самообразование детей при непосредственном участии родителей. Единой системы именно обучения, а не рассылки заданий и (хотя бы) проверки их выполнения не существует.
Лучшая в мире система
Иногда слова директоров школ в понедельник ставили корреспондента «Фонтанки» в тупик. Кто-то из них убежден, что если 40 детей одновременно будут смотреть онлайн-трансляцию видеоурока, то «система рухнет». Кто-то полагает, что работа городского портала дистанционного обучения заключается в том, что дети ищут там нужную для них информацию, а функция учителя будет сводиться к рассылке заданий через «Электронный дневник». Кто-то радуется тому, что успел «выйти в облако», но на всякий случай не хочет делиться опытом с другими. Есть и те, кто вообще сомневается в необходимости дистанционного общения учителя и детей — достаточно просто выполнять присланные задания. Хотя, если дети с родителями смогут сами осваивать школьную программу, зачем им вообще нужна громоздкая и косная система школьного образования, напрашивается вопрос. Чтобы присылать номер задачи?
У руководства большинства школ города сегодня - паника. Перед администрациями поставлены такие задачи, которых никогда раньше не было, и почти нигде и никто решать их не готов, да и, кажется, особо не горит желанием. Как надо именно что учить дистанционно, а не просто раздавать домашние задания в классных чатах в «Вотсапе», четких указаний нет.
Не удивительно, что в ряде школ учителя настоятельно рекомендуют воспринимать рекомендацию свободного посещения не более чем рекомендацию, и, не смотря на коронавирус, приходить в школы. Попытки родителей прояснить непонятное в РОНО натыкаются на железное: «Завтра все идут в школу».
Новинки образования
В распоряжении главы комитета по образованию Петербурга Жанны Воробьевой о свободном посещении школы, по сути, ничего революционного. Многие учебные заведения еще на прошлой неделе шли навстречу родителям, не желающим рисковать здоровьем детей, и позволяли им оставаться дома.
Главное новшество - в пункте 1,3, где говорится об организации дистанционного обучения. Жанна Воробьева указывает, что речь идет о неких образовательных технологиях, которые должны обеспечить освоение школьниками образовательных программ. И руководители школ теперь обязаны ученикам эти технологии предоставить.
Если бы не этот пункт, все пошло бы по тому сценарию, который уже завязался. Как минимум в начальной школе учителя просто рассылают в классных чатах в соцсетях родителям задания для детей: математику прорешать всю до 211 страницы, по русскому прочитать учебник до страницы 94, литературное чтение - до страницы 205, окружающий мир - до 80-й. По технологии - сделать поделку к выставке 9 мая. Это обычное дело для школьников, которые болеют и должны неделю сидеть дома.
Однако, в этот раз ситуация другая. Во-первых, не очень понятно, как теперь учителя будут проверять задания. Ведь очевидно, что режим повышенной готовности, к которому отсылает распоряжение Жанны Воробьевой, в конце марта не закончится. И новая четверть, которая начнется (пока по плану) 30 марта, стартует при точно таких же вводных: все то же самое свободное посещение плюс теперь обязанность школьной администрации обеспечить дистанционное обучение.
Да, часть родителей решат не поддаваться панике и все же будут посылать детей в школы. Пока это — в Петербурге — возможно. Там о них позаботятся, ведь учителей домой никто не отпускает, они продолжат работать в обычном режиме. Однако информационный фон, который обрушился на петербуржцев в последние пару недель, обязательно приведет к тому, что как минимум половина школьников все же останется дома. А значит, им вынь да положь дистанционные технологии.
Есть ли у школ для этого технические возможности и человеческие ресурсы, никто спрашивать не будет.
На все готовое
В принципе, на уровне города платформа для дистанционного обучения существует, и худо-бедно, до сих пор уже много лет работала. Ею пользовались дети, которые по состоянию здоровья не могли посещать школы, но были приписаны к какому-то классу лишь формально. Таких — сотни учеников. Но в масштабах всего города, с десятками и десятками тысяч школьников, да с подключением всех без исключения школ, городская система еще никогда не работала.
Оператором системы портала дистанционного образования в нашем городе выступает подведомственный комитету ГУ «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий».
Адрес портала, о котором идет речь — do2.rcokoit.ru/. «Фонтанка» внимательно изучила его еще в воскресенье, и тогда он не производил впечатления мощного сервиса, готового к самым сложным вызовам времени. В понедельник этот сайт работает побыстрее - на выходных представители комитета заверили, что предприняли меры по расширению его пропускной способности.
Еще накануне круг предметов, доступных для изучения (по крайней мере, в режиме без регистрации), был крайне узок и не охватывал всю школьную программу. К примеру, для параллели четвертых классов подходило только два предмета, а у 11-х не было ни информатики, ни обществознания. Однако к вечеру понедельника ситуация значительно улучшилась. Младшеклассникам добавили полагающийся им окружающий мир и технологию, а выпускникам — информатику, обществознание, алгебру.
Поговорить с руководителем Центра оценки качества Александром Федосовым не удалось. Его сотрудники перенаправляют все вопросы, касающиеся сферы ответственности этой организации, в комитет по образованию. Но, возможно, вопросы о работоспособности городского портала дистанционного обучения — это вообще не к Федосову, потому что разработкой и поддержкой портала занимается частная фирма ООО "Петербургский ИВЦ" (входит в группу "Нетрика"). Например, в прошлом году ей на это Центром оценки качества было перечислено аж 16 млн рублей.
Есть ли у компании повод гордиться своей работой, узнать не удается: единственный доступный ее телефон все время занят. По крайней мере, корреспонденту "Фонтанки" дозвониться с утра воскресенья до вечера понедельника не удалось.
В комитете образования пока также не торопятся комментировать работу ресурса, который - по-хорошему, должен начать работать уже с завтрашнего дня. «Сейчас идёт работа, направленная на обеспечение бесперебойной работы портала. Для расширения его технических возможностей портала задействована дополнительные мощности и каналы связи комитета по информатизации и связи», - говорят чиновники.
Что же делать учителям, которые - согласно указанию главы комитета - должны продолжать учить детей даже когда они находятся дома, пока четкого понимания нет. Скорее всего, в каждом каждой школе эти вопросы будут решаться по-своему, без особой поддержки "с тыла".
В комитете порядок описывают так: «Родители отправляют сообщение классному руководителю, что их ребёнок не пойдёт в школу. А он в ответ - инструкции о том, что и как делать. Какой системой школа будет пользоваться, как и т.д.». Дело в том, что чиновники не предполагают использование лишь одного портала — каждый директор, по замыслу комитета, может выбрать более подходящий ему сервис, в том числе многочисленные частные проекты.
Несите справку
Однако пока петербургские родители массово сообщают редакции, что так это не работает. По крайней мере, никакой особо конструктивной реакции пока не следует. «Не могу пока ответить на ваши вопросы. Надо дождаться информации от администрации школы», - самый распространенный сегодня ответ от классного руководителя.
Где-то учителя по привычке собираются лишь слать домашние задания, а где-то и вовсе категорично напоминают, что "конец четверти, контрольные носу, и сидеть дома можно только если есть справка о болезни". Ну, или говорят: пишите заявление, что берете на себя всю ответственность за прохождение ребенком школьной программы, и забирайте его домой.
Большинство случаев такой принципиальности рассыпаются, стоит лишь «Фонтанке» позвонить директору и уточнить, правда ли, что он намерен проигнорировать рекомендацию председателя комитета. Разумеется, никто такой риск на себя брать не хочет.
Однако одна из читательниц прислала в редакцию запись разговора с "горячей линией" отдела образования Невского района. Она пыталась узнать там, законно ли классный руководитель потребовал справку из поликлиники о болезни, чтобы доказать право ребенка не ходить во вторник в школу. «Это лишь рекомендация — все школы работают, - как отрезала представитель РОНО. - Ваша школа не закрывается, так что все дети завтра идут в школу».
При попытке корреспондента «Фонтанки» узнать у руководства Невского РОНО, почему родителям говорят такое, школьные бюрократы вновь ушли от ответа.
Учите и обрящете
Почему учителя и администрация школ недовольны внезапно свалившимся на них дистанционным образованием, вполне понятно: большинство из них просто не понимают, что и как теперь делать.
Те, что более технически подкованы, уже давно сами освоили с детьми общение через электронные системы вроде eSchool или «Учи.ру». Они позволяют как минимум рассылать домашнее задание, а в ряде случаев - комментировать сложные вопросы и даже проводить первичную проверку выполненных работ. Однако назвать это полноценным дистанционным обучением вряд ли можно. Чтобы его по-настоящему организовать, весьма консервативному учительскому сообществу сейчас придется узнавать много новых для себя вещей.
«Сейчас как раз начнем, на каникулах обучим всех учителей, если у кого-то что-то не будет получаться, - рассказывает Нелли Голованова, директор гимназии №177 Красногвардейского района. - Для этого все равно нужна практика, все равно все учителя работают с различными ресурсами.., поэтому думаем, что проблем не будет».
«У нас есть своя платформа, независимая от городской системы, на нашем облаке. Завтра мы доведем все до учителей и учащихся, - говорит директор школы №550 Центрального района Борис Ноткин. - Но наша система не может быть равносильна обычным урокам. Ведь обучение предполагает общение, а здесь же не может быть общения. Однако обратная связь будет: дети будут отправлять выполненные задания учителю. И задать вопрос, если что-то непонятно, смогут. Все это разработано и будет функционировать».
Сервис его школы работает на платформе Moodle. Это общедоступная международная образовательная среда, разработанная еще в 2001 году австралийцем Мартином Дугиамасом. Ею пользуются десятки тысяч школ по всему миру. Но в Петербурге она работает немного не так, как задумывал автор.
«Мы будем сочетать очное обучение и дистанционное. Одно дело, когда в классе будут отсутствовать два человека, другое - когда 20. Я думаю, что все-таки значительная часть родителей выберет посещение школы очное, а с теми, кто будет на дому, мы организуем работу всеми доступными методами, - рассказывает директор физико-математического лицея №30 Алексей Третьяков. - Есть серверы, электронный дневник, мейл, skype - то есть масса способов, как это можно сделать. Тем более, скоро каникулы. Заканчивается четверть, тут не так много времени».
Не так страшен черт
При этом сегодня вечером родителям учеников ФМЛ №30 было разослано письмо, где им рекомендовано все же учиться в обычном режиме. Исключение предлагают делать лишь тем, кто болен ОРВИ и другими болезнями, у кого родители недавно вернулись из-за границы и «имеющим родственников, проживающих совместно и угрожаемых по коронавирусу». Кроме того, говорится в письме, учителям лицея рекомендовано в ближайшее время не приступать к изучению нового материала, а заниматься повторением пройденного.
Даже директор лучшей в России школы — лицея №239 Максим Пратусевич видит в распоряжении комитета образования лишь рекомендацию, которая не должна помешать привычному ходу вещей.
«Школы работают в штатном режиме, в соответствии с расписанием. Действуют все объединения дополнительного образования, - поясняет он суть происходящего. - Но если какие-то родители особо нервные или имеющие какие-то проблемы (кто-то приехал из Италии недавно или есть пожилые родственники живущие рядом), они могут оставить ребёнка дома и получать задания дистанционно. Ему зададут параграфы почитать по учебнику и задачки порешать. Потом он через систему электронного журнала нам пришлёт [свои решения], и будет ему счастье».
«И вообще мы - оптимисты и надеемся, что все-таки начиная с апреля жизнь будет возвращаться в привычное русло», - говорит Алексей Третьяков.
Правда, правительство РФ уже задумалось о продлении каникул как минимум до середины апреля. И уже сдвигает сроки предварительного ЕГЭ. А в Москве мэрия объявила о полном закрытии всех школ, как минимум до 12 апреля.
В отличие от многих других коллег, у директора лицея 239 Максима Пратусевича есть план, как работать и в случае полного закрытия школы. «Есть система конференц-связи. Можно подключить ее, и видеть там 30 мордочек, давать им задания письменные и собирать их потом», - объясняет он. Однако, как научиться работе с этой программой, если ты - не директор лицея 239 — большой вопрос.
Денис Лебедев, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»