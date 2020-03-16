Распоряжение комитета по образованию позволяет 514 тысячам городских школьников начиная со вторника учиться из дома. По факту это означает лишь, что каникулы начнутся на неделю раньше. Ведь дистанционного образования как общегородской системы пока в Петербурге нет.

Решайте сами. Чиновники официально разрешили не ходить в школу, но как учить детей удаленно, пока не придумали

автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Если в какой-то школе реально заработает полноценное дистанционное обучение, это будет сродни педагогическому подвигу. Не благодаря, а вопреки.

Главный вопрос - как будет работать городская система образования после каникул. Уже понятно, что пока в лучшем случае она способна организовать не дистанционное образование, а самообразование детей при непосредственном участии родителей. Единой системы именно обучения, а не рассылки заданий и (хотя бы) проверки их выполнения не существует.

Лучшая в мире система



Иногда слова директоров школ в понедельник ставили корреспондента «Фонтанки» в тупик. Кто-то из них убежден, что если 40 детей одновременно будут смотреть онлайн-трансляцию видеоурока, то «система рухнет». Кто-то полагает, что работа городского портала дистанционного обучения заключается в том, что дети ищут там нужную для них информацию, а функция учителя будет сводиться к рассылке заданий через «Электронный дневник». Кто-то радуется тому, что успел «выйти в облако», но на всякий случай не хочет делиться опытом с другими. Есть и те, кто вообще сомневается в необходимости дистанционного общения учителя и детей — достаточно просто выполнять присланные задания. Хотя, если дети с родителями смогут сами осваивать школьную программу, зачем им вообще нужна громоздкая и косная система школьного образования, напрашивается вопрос. Чтобы присылать номер задачи?

У руководства большинства школ города сегодня - паника. Перед администрациями поставлены такие задачи, которых никогда раньше не было, и почти нигде и никто решать их не готов, да и, кажется, особо не горит желанием. Как надо именно что учить дистанционно, а не просто раздавать домашние задания в классных чатах в «Вотсапе», четких указаний нет.



Не удивительно, что в ряде школ учителя настоятельно рекомендуют воспринимать рекомендацию свободного посещения не более чем рекомендацию, и, не смотря на коронавирус, приходить в школы. Попытки родителей прояснить непонятное в РОНО натыкаются на железное: «Завтра все идут в школу».

Новинки образования

В распоряжении главы комитета по образованию Петербурга Жанны Воробьевой о свободном посещении школы, по сути, ничего революционного. Многие учебные заведения еще на прошлой неделе шли навстречу родителям, не желающим рисковать здоровьем детей, и позволяли им оставаться дома.

Главное новшество - в пункте 1,3, где говорится об организации дистанционного обучения. Жанна Воробьева указывает, что речь идет о неких образовательных технологиях, которые должны обеспечить освоение школьниками образовательных программ. И руководители школ теперь обязаны ученикам эти технологии предоставить.

Если бы не этот пункт, все пошло бы по тому сценарию, который уже завязался. Как минимум в начальной школе учителя просто рассылают в классных чатах в соцсетях родителям задания для детей: математику прорешать всю до 211 страницы, по русскому прочитать учебник до страницы 94, литературное чтение - до страницы 205, окружающий мир - до 80-й. По технологии - сделать поделку к выставке 9 мая. Это обычное дело для школьников, которые болеют и должны неделю сидеть дома.



Однако, в этот раз ситуация другая. Во-первых, не очень понятно, как теперь учителя будут проверять задания. Ведь очевидно, что режим повышенной готовности, к которому отсылает распоряжение Жанны Воробьевой, в конце марта не закончится. И новая четверть, которая начнется (пока по плану) 30 марта, стартует при точно таких же вводных: все то же самое свободное посещение плюс теперь обязанность школьной администрации обеспечить дистанционное обучение.

Да, часть родителей решат не поддаваться панике и все же будут посылать детей в школы. Пока это — в Петербурге — возможно. Там о них позаботятся, ведь учителей домой никто не отпускает, они продолжат работать в обычном режиме. Однако информационный фон, который обрушился на петербуржцев в последние пару недель, обязательно приведет к тому, что как минимум половина школьников все же останется дома. А значит, им вынь да положь дистанционные технологии.

Есть ли у школ для этого технические возможности и человеческие ресурсы, никто спрашивать не будет.



На все готовое

В принципе, на уровне города платформа для дистанционного обучения существует, и худо-бедно, до сих пор уже много лет работала. Ею пользовались дети, которые по состоянию здоровья не могли посещать школы, но были приписаны к какому-то классу лишь формально. Таких — сотни учеников. Но в масштабах всего города, с десятками и десятками тысяч школьников, да с подключением всех без исключения школ, городская система еще никогда не работала.

Оператором системы портала дистанционного образования в нашем городе выступает подведомственный комитету ГУ «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий».

Адрес портала, о котором идет речь — do2.rcokoit.ru/. «Фонтанка» внимательно изучила его еще в воскресенье, и тогда он не производил впечатления мощного сервиса, готового к самым сложным вызовам времени. В понедельник этот сайт работает побыстрее - на выходных представители комитета заверили, что предприняли меры по расширению его пропускной способности.



Еще накануне круг предметов, доступных для изучения (по крайней мере, в режиме без регистрации), был крайне узок и не охватывал всю школьную программу. К примеру, для параллели четвертых классов подходило только два предмета, а у 11-х не было ни информатики, ни обществознания. Однако к вечеру понедельника ситуация значительно улучшилась. Младшеклассникам добавили полагающийся им окружающий мир и технологию, а выпускникам — информатику, обществознание, алгебру.

Поговорить с руководителем Центра оценки качества Александром Федосовым не удалось. Его сотрудники перенаправляют все вопросы, касающиеся сферы ответственности этой организации, в комитет по образованию. Но, возможно, вопросы о работоспособности городского портала дистанционного обучения — это вообще не к Федосову, потому что разработкой и поддержкой портала занимается частная фирма ООО "Петербургский ИВЦ" (входит в группу "Нетрика"). Например, в прошлом году ей на это Центром оценки качества было перечислено аж 16 млн рублей.

