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16.03.2020 16:15
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Досрочный период сдачи ЕГЭ переносят из-за коронавируса

Из-за коронавируса изменят даты досрочного периода сдачи Единого государственного экзамена. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта, пишет РИА Новости.

Новые даты будут объявлены в ближайшее время. Досрочный период сдачи ЕГЭ должен был стартовать 20 марта и закончиться 6 апреля.

В России зарегистрировано 93 случая коронавируса, 86 — это прибывшие в страну иностранцы или вернувшиеся из путешествий россияне. Шесть человек заболели в Петербурге.

Из-за распространения Covid-19 вузы и школы переходят на дистанционное обучение.

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