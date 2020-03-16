Досрочный период сдачи ЕГЭ переносят из-за коронавируса

Из-за коронавируса изменят даты досрочного периода сдачи Единого государственного экзамена. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта, пишет РИА Новости.
Новые даты будут объявлены в ближайшее время. Досрочный период сдачи ЕГЭ должен был стартовать 20 марта и закончиться 6 апреля.
В России зарегистрировано 93 случая коронавируса, 86 — это прибывшие в страну иностранцы или вернувшиеся из путешествий россияне. Шесть человек заболели в Петербурге.
Из-за распространения Covid-19 вузы и школы переходят на дистанционное обучение.