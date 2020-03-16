Петербургские вузы переходят на дистанционное образование вслед за школами

Вслед за СПбГУ, который перевел три факультета на онлайн-доставку знания, обучение не выходя из дома предложили студентам еще пять вузов.



Как стало известно «Фонтанке», с понедельника перешел на дистанционное образование петербургский Политех.



«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции» с 16 марта и до конца учебного года (если эпидемиологическая обстановка не стабилизируется ранее) университет ИТМО приступает к реализации образовательной деятельности в онлайн-формате. Как сообщается на сайте вуза, они будут использовать технологии электронного и дистанционного обучения. «Также студенты, по необходимости, будут переведены на индивидуальные образовательные траектории», — сообщает ИТМО.

