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16.03.2020 14:34
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Петербургские вузы переходят на дистанционное образование вслед за школами

Вслед за СПбГУ, который перевел три факультета на онлайн-доставку знания, обучение не выходя из дома предложили студентам еще пять вузов.

Как стало известно «Фонтанке», с понедельника перешел на дистанционное образование петербургский Политех.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции» с 16 марта и до конца учебного года (если эпидемиологическая обстановка не стабилизируется ранее) университет ИТМО приступает к реализации образовательной деятельности в онлайн-формате. Как сообщается на сайте вуза, они будут использовать технологии электронного и дистанционного обучения. «Также студенты, по необходимости, будут переведены на индивидуальные образовательные траектории», — сообщает ИТМО.

Позаботился вуз и о тех, кто остается в изоляции в общежитии. Туда сегодня будет поставлено 150 единиц и 23 марта еще 300 единиц блокаторов бактерий и вирусов, разработанных в Химико-биологическом кластере Университета ИТМО. Блокатор — дезодорирующее средство, противовирусная активность которого подтверждена Роспотребнадзором.

С понедельника уходит в онлайн и образовательная часть Первого меда. Студентам предлагают активно подписываться на лекции и организовывать учебные чаты для общения с преподавателями. Просят студентов и позаботиться о себе, оставаясь дома, ведь они «надежда нации».

С 17 марта на дистанционное образование перейдут Университет имени Мечникова и педуниверситет имени Герцена. В последнем дистанционное обучение будет осуществляться через электронные сервисы университета. Для того чтобы ими воспользоваться, студентам нужно будет отслеживать изменения через личный кабинет обучающегося.

«Руководство университета настоятельно рекомендует всем студентам университета в предстоящий период воздержаться от невынужденных поездок за пределы места проживания, посещения публичных мест и мероприятий в целях сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих», — говорится в официальном релизе вуза.

В Москве о переходе на дистанционное образование пока объявили МГУ имени Ломоносова, МГИМО и МГТУ.

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Комментарии (2)

Zas
Верующим нельзя обращаться к врачу. Обратившись к врачу они будут противостоять каре господней, наложенной на них в виде болезней за их грехи.
Семён Дымов
Закрыть Храмы.
Это ведь кара господня на нас.
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