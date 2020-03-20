Коронавирус в Боткина ищут у 321 пациента. Среди них 18 детей

Оперштаб по коронавирусу в Петербурге отчитался об увеличении числа госпитализированных в Боткина с подозрением на заболевание.



Как стало известно 20 марта, всего в стационаре 321 пациент (накануне сообщалось о 314), в том числе 18 детей. За прошедшие сутки поступило 47 человек, выписано 40.



С подтвержденным диагнозом в больнице находится восемь петербуржцев и пациентка из Ленинградской области. Двоих ранее выписали. Десятой заболевшей с начала вспышки накануне стала девушка, которая не была за границей, но встретилась с гостями из Швейцарии.

