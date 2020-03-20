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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 09:26
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Коронавирус в Боткина ищут у 321 пациента. Среди них 18 детей

Оперштаб по коронавирусу в Петербурге отчитался об увеличении числа госпитализированных в Боткина с подозрением на заболевание.

Как стало известно 20 марта, всего в стационаре 321 пациент (накануне сообщалось о 314), в том числе 18 детей. За прошедшие сутки поступило 47 человек, выписано 40.

С подтвержденным диагнозом в больнице находится восемь петербуржцев и пациентка из Ленинградской области. Двоих ранее выписали. Десятой заболевшей с начала вспышки накануне стала девушка, которая не была за границей, но встретилась с гостями из Швейцарии.

По телефону 112 по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 1555 звонков. В городскую службу скорой медицинской помощи направлено 1109 обращений.

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Комментарии (5)

Sibir_5e4d67bbb7aea
похоже в боткина 300 тел с обычным орви держат... для статистики...
prosto_5e4ce2877d5fb
Прошлой зимой двое коллег (одному 55, другому под 60) по 3 недели провели дома с тяжёлой пневмонией и температурой около 39 градусов в первые дни болезни. Врачи привычно диагностировали ОРВИ.
ithinkmann
Статистику не обманешь. Если бы это было так, что уже давно тут было бы как в Испании.
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