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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 17:10
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Молодая петербурженка заболела коронавирусом без поездок за границу. Помогли гости из Швейцарии

Оперштаб Петербурга по коронавирусу рассказал о личности десятой заболевшей в городе. Это 23-летняя девушка, которая никуда из России не уезжала.

«Пациентка поступила в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина 16 марта 2020 года. За границу не выезжала, заболела в результате контакта с гостями из Швейцарии. Cостояние удовлетворительное, жалоб нет», — сообщили в штабе 19 марта.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в четверг достигло 199 человек. По России за день нашли 52 новых случая в 23 регионах. После этого режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели по всей России.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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