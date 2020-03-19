Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели по всей России

Во всех 85 регионах РФ был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.



«К 19 марта в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. В четверг ввели соответствующий режим на своих территориях регионы Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов», — об этом 19 марта сообщает ТАСС.

Введенный режим подразумевает то, что школы и вузы будут переведены на дистанционный режим обучения, а все массовые мероприятия отменяются.