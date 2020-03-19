FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 16:41
0
Печать

Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели по всей России

Во всех 85 регионах РФ был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

«К 19 марта в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. В четверг ввели соответствующий режим на своих территориях регионы Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов», — об этом 19 марта сообщает ТАСС.

Введенный режим подразумевает то, что школы и вузы будут переведены на дистанционный режим обучения, а все массовые мероприятия отменяются.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний