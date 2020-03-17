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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 12:34
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Восемь человек излечились от коронавируса в России

Число излечившихся от Covid-2019 на территории РФ возросло до восьми.

Такая информация 17 марта опубликована на сайте «Стопкоронавирус.рф», запуск которого ранее анонсировало правительство РФ.

Роспотребнадзор рассказал о 93 случаях коронавирусной инфекции в РФ. По выздоровлении были выписаны два россиянина, двое китайцев и один итальянец (Рикардо из Петербурга), а также пассажиры Diamond Princess. Кроме того, было взято 109939 тестов на Сovid-2019.

«Фонтанка» следит за всеми событиями, связанными с коронавирусом, в онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

Petr_SPb
Вы сылаетесь на сайт Стопкоронавирус.рф, где используется термин "зона повышенного риска (страны, где зафиксировано множество случаев коронавирусной инфекции)". Они на расшифровали понятие "множество". 93 случая - это уже множество или ещё нет? Можете получить от Роспотребнадзора разъяснение, с какого количества начинается "множество"? (господа математики - ни слова!)
zenotr
Лекарства нет, но в России уже всех вылечили.
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