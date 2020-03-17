Восемь человек излечились от коронавируса в России

Число излечившихся от Covid-2019 на территории РФ возросло до восьми.



Такая информация 17 марта опубликована на сайте «Стопкоронавирус.рф», запуск которого ранее анонсировало правительство РФ.



Роспотребнадзор рассказал о 93 случаях коронавирусной инфекции в РФ. По выздоровлении были выписаны два россиянина, двое китайцев и один итальянец (Рикардо из Петербурга), а также пассажиры Diamond Princess. Кроме того, было взято 109939 тестов на Сovid-2019.



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