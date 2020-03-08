«Это экспириенс, который мы должны все вместе пережить». Запертых на карантин студентов общежития развлекли концертом, байкерами и цветами

«Петербург с вами!» — слова поддержки услышали студенты медуниверситета имени Мечникова, оставленные на карантине на проспекте Просвещения. Утром 8 марта к зданию прибыли байкеры с цветами, чтобы поздравить девушек, журналисты, чиновники и музыкальная группа IOWA. «Вы уже стали звездами, за некоторыми я слежу в социальных сетях и смотрю сторис, каждый день у вас происходит что-то новое, — обратилась солистка группы к студентам, слушавшим концерт с балконов и из окон. — Это, конечно, экспириенс, который мы должны все вместе пережить».

Она призвала прогнать «долой панику» и плохое настроение и заряжать друг друга на позитив.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий, среди чиновников у общежития замечены зампред комитета по культуре Федор Болтин и новый вице-губернатор Олег Эргашев, в чью ответственность входят деятельность комитета по здравоохранению, комитета по социальной политике и городского управления ветеринарии. На акцию прибыл также лично президент мотофестиваля Harley Days Григорий Путинцев.

Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин

Ранее с призывом к горожанам поддержать ребят, оставшихся в карантине ради безопасности всего города, обратился губернатор Александр Беглов.

«Ребятам сейчас очень важно чувствовать, что они не остались с трудностями один на один, — обратился он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Они должны знать, что мы все — рядом!»

Напомним, в общежитии находятся 780 человек, в том числе 530 девушек — под карантином им положено просидеть 14 дней. Корреспондент «Фонтанки» побывал у стен учреждения в конце рабочей недели и увидел бесконечный поток студентов с сумками продуктов и хозтоваров.

