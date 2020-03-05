Пресс-секретарь петербургского Роспотребнадзора Елизавета Скорынина 5 марта подтвердила информацию «Фонтанки» о том, что в Северной столице появился первый заболевший новой коронавирусной инфекцией.



Как мы и сообщали ранее, это итальянский студент Рикардо из СЗГМУ им. Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью. Он был госпитализирован с симптомами ОРВИ. Общежития вуза на Просвещения и частично на Светлановском проспекте закрыты на карантин. Из учреждения в Боткина госпитализировали всего пять студентов, вместе с иностранцем. Информация о положительном экспресс-тесте появилась еще накануне, но Роспотребнадзор не спешил её подтверждать. Ожидалось подтверждение из новосибирского «Вектора». Но даже сообщение о седьмом заболевшем в стране ведомство опубликовало без указания конкретного города.

