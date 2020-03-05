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05.03.2020 12:19
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Коронавирус официально в Петербурге. Роспотребнадзор подтвердил

Пресс-секретарь петербургского Роспотребнадзора Елизавета Скорынина 5 марта подтвердила информацию «Фонтанки» о том, что в Северной столице появился первый заболевший новой коронавирусной инфекцией.

Как мы и сообщали ранее, это итальянский студент Рикардо из СЗГМУ им. Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью. Он был госпитализирован с симптомами ОРВИ. Общежития вуза на Просвещения и частично на Светлановском проспекте закрыты на карантин. Из учреждения в Боткина госпитализировали всего пять студентов, вместе с иностранцем. Информация о положительном экспресс-тесте появилась еще накануне, но Роспотребнадзор не спешил её подтверждать. Ожидалось подтверждение из новосибирского «Вектора». Но даже сообщение о седьмом заболевшем в стране ведомство опубликовало без указания конкретного города.

автор фото Павел Каравашкин /&nbsp;«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как писала «Фонтанка», заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

hal9000
Ну наконец то..ато заждались уже..все говорят говорят..а никто его не видел..надо пойти заразиться..понять что это за фигня такая заграничная..
nuga
Так это и есть банальная простуда. Задолбали своей истерикой! Гриппа нет,так придумали новенькую страшилку!
Snaky
И лишь россияне, точнее госсударствообразующие, болеют исключительно ОРЗ и ОРВИ. :)))
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