Пять студентов-медиков из Петербурга попали в Боткина после контактов с итальянцем Рикардо в общежитии
Ректор СЗГМУ им. Мечникова Сергей Сайганов 5 марта рассказал «Фонтанке», что карантин введен не только в общежитии вуза на Просвещения, но и частично на Светлановском проспекте. А в Боткина увезли пять студентов.
Как стало известно «Фонтанке», виновник ситуации — студент Рикардо, прибывший в Петербург из Милана. Он приехал в Северную столицу 29 февраля со своим однокурсником. На выходе из самолёта его температура не вызвала подозрений, и он смог спокойно въехать в общежитие на проспекте Просвещения, 45. Встречала его девушка со Светлановского.
Через пару дней Рикардо почувствовал себя не очень хорошо, поднялась температура. Он обратился в поликлинику. Врачи, понимая, что он прилетел из охваченной коронавирусом Италии, сразу же поместили его в инфекционный бокс Боткина, с симптомами ОРВИ. Пока результаты анализов в Роспотребнадзоре назвать не готовы, но официально новых подтвержденных случаев коронавируса в стране нет.
Напомним, что накануне количество госпитализированных в больницу Боткина выросло до 44 человек.