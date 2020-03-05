Пять студентов-медиков из Петербурга попали в Боткина после контактов с итальянцем Рикардо в общежитии

Ректор СЗГМУ им. Мечникова Сергей Сайганов 5 марта рассказал «Фонтанке», что карантин введен не только в общежитии вуза на Просвещения, но и частично на Светлановском проспекте. А в Боткина увезли пять студентов.



Как стало известно «Фонтанке», виновник ситуации — студент Рикардо, прибывший в Петербург из Милана. Он приехал в Северную столицу 29 февраля со своим однокурсником. На выходе из самолёта его температура не вызвала подозрений, и он смог спокойно въехать в общежитие на проспекте Просвещения, 45. Встречала его девушка со Светлановского.

