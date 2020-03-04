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04.03.2020 22:05
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Общежитие медуниверситета СЗГМУ им.И.И. Мечникова закрылось на карантин из-за итальянского студента

Как минимум в одном общежитии медицинского университета им. Мечникова в Петербурге закрыли на двухнедельный карантин. Причиной якобы послужила поднявшаяся температура у одного из итальянских студентов, приехавших по обмену. Об этом 4 марта сообщили несколько студентов в соцсетях. Речь идёт о кампусе на проспекте Просвещения.

«Продукты пообещали доставлять через дежурных прямо до двери 3 раза в день, при этом непонятно, почему отпустили администрацию. Людей, прописанных, но не проживающих, заставляют вернуться под угрозой административной/уголовной ответственности», - написала в твиттере одна из учащихся медвуза.

Девушка отметила, что официально общежитие на карантине из-за ОРВИ. У итальянца с подозрением на коронавирус и ещё нескольких студентов взяли анализы.

В городском управлении Роспотребнадзора подтвердили, что карантин был введён из-за заболевшего иностранного юноши, который обратился с температурой и характерными симптомами за медпомощью. После этого он был помещён в инфекционный бокс Боткина.

«Гражданин Итальянской республики проживал в общежитии СЗГМУ им.И.И. Мечникова. Управлением проводится санитарно-каратининные мероприятия в здании общежития. Был определён круг контактных лиц. Все они находятся под медицинским наблюдением больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», - говорится в сообщении управления.

По официальным данным на 4 марта, в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус госпитализированы 44 человека. В начале недели цифра была в два раза меньше.

скриншот с сайта twitter.com

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Комментарии (4)

Max Ivin
Только продукты обещают привозить раз в сутки, а не три.
Едут! И не только итальянцы!
Михаил Михайлов
Неужели в российские учебные заведения едут учиться из Европы?
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