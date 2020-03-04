Количество госпитализированных в Боткина с подозрением на коронавирус выросло почти вдвое с начала недели

В больницу имени Боткина госпитализированы всего 44 человека с подозрением на коронавирус, прибывшие в Петербург из «неблагонадежных стран». Об этом 4 марта «Фонтанке» сообщили в комитете здравоохранения города.



Уточнить, из каких именно стран прибыли пациенты, там не смогли. Ранее стало известно о госпитализации людей, прилетевших из Италии, — например, об этом рассказал петербургский аналитик и IT-журналист Илья Шатилин. Он уточнил, что под «итальянцев» выделен отдельный блок палат, в которых все живут по одному.

