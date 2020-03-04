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04.03.2020 17:56
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Количество госпитализированных в Боткина с подозрением на коронавирус выросло почти вдвое с начала недели

В больницу имени Боткина госпитализированы всего 44 человека с подозрением на коронавирус, прибывшие в Петербург из «неблагонадежных стран». Об этом 4 марта «Фонтанке» сообщили в комитете здравоохранения города.

Уточнить, из каких именно стран прибыли пациенты, там не смогли. Ранее стало известно о госпитализации людей, прилетевших из Италии, — например, об этом рассказал петербургский аналитик и IT-журналист Илья Шатилин. Он уточнил, что под «итальянцев» выделен отдельный блок палат, в которых все живут по одному.

В начале недели, 2 марта, в комздраве сообщали о 26 пациентах, госпитализированных в Боткина с подозрением на заражение коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

AKM
В Италии 2000 заражённых, в Китае 80000, в стране между Италией и Китаем - 6 (по официальным данным). Верите? Я нет.
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