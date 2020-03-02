С подозрением на коронавирус в Петербурге госпитализированы 26 человек. Больше всего — из Италии

По состоянию на 2 марта в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге с подозрением на китайскую коронавирусную инфекцию госпитализированы 26 пациентов.



Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению Смольного. В больнице находятся 26 пациентов с признаками ОРВИ. Из них пятеро приехали из Ирана, столько же из Китая, 15 человек оказались в Боткина после приезда из Италии.

28 февраля обследование проходили восемь россиян, прибывших из Италии, и один гражданин Ирана, который приехал в Петербург со своей родины.

