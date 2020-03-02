С подозрением на коронавирус в Петербурге госпитализированы 26 человек. Больше всего — из Италии
По состоянию на 2 марта в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге с подозрением на китайскую коронавирусную инфекцию госпитализированы 26 пациентов.
Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению Смольного. В больнице находятся 26 пациентов с признаками ОРВИ. Из них пятеро приехали из Ирана, столько же из Китая, 15 человек оказались в Боткина после приезда из Италии.
28 февраля обследование проходили восемь россиян, прибывших из Италии, и один гражданин Ирана, который приехал в Петербург со своей родины.
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина устранили карантинные нарушения — теперь одежду всех поступивших дезинфицируют, а врачей к пациентам пускают только в противочумных костюмах.
Общее количество заболевших в мире — 89066 человек, вне Китая зарегистрировано 8892 случая, прирост за последние сутки — больше 26 процентов. Внутри страны — источника вируса 2 марта зафиксировано 206 новых случаев, это около 0,3 процента.