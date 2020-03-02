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02.03.2020 13:24
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С подозрением на коронавирус в Петербурге госпитализированы 26 человек. Больше всего — из Италии

По состоянию на 2 марта в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге с подозрением на китайскую коронавирусную инфекцию госпитализированы 26 пациентов.

Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению Смольного. В больнице находятся 26 пациентов с признаками ОРВИ. Из них пятеро приехали из Ирана, столько же из Китая, 15 человек оказались в Боткина после приезда из Италии.

28 февраля обследование проходили восемь россиян, прибывших из Италии, и один гражданин Ирана, который приехал в Петербург со своей родины.

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина устранили карантинные нарушения — теперь одежду всех поступивших дезинфицируют, а врачей к пациентам пускают только в противочумных костюмах.

Общее количество заболевших в мире — 89066 человек, вне Китая зарегистрировано 8892 случая, прирост за последние сутки — больше 26 процентов. Внутри страны — источника вируса 2 марта зафиксировано 206 новых случаев, это около 0,3 процента.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
смех))) в пределах стат. погрешности, по сравнению с потерями населения от ГМО, СПИД, наркомании, алкоголизма, авто. аварии на дорогах, табакокурения, пальмового масла в продуктах, плохой экологии, неправильного питания бедности и голода
Kit.
Теперь надо обязательно устроить массовый побег. Чтобы Роспотребнадзору нашлось на кого свалить вспышку коронавируса среди питерских киргизов.
Snaky
В России-ж канаровируса нет. Сам говорил.
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