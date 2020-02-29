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29.02.2020 16:00
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Восемь россиян проверяют на коронавирус в Петербурге после возвращения из Италии

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал «Фонтанке» о девяти гражданах, госпитализированных в больницу им. Боткина в связи с подозрением на коронавирус.

По данным ведомства на вчерашний день, 28 февраля, в больнице находились восемь граждан России, прибывших из Италии и один гражданин Ирана, вернувшийся из родных краев.

Ранее сообщалось, что у прилетевших в Пулково из Италии температуру замеряют прямо на борту.

Роспотребнадзор уже рекомендовал жителям России не покидать родину или готовиться к «двойной проверке».

Напомним, что общее число заболевших коронавирусом в мире уже превысило 85 тысяч человек, из которых почти 2000 — это прирост за сутки. Сейчас COVID-19 пришел в 56 стран. За последние 24 часа его впервые выявили в соседних с РФ государствах — Литве, Белоруссии и Азербайджане.

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Комментарии (1)

hal9000
Восемь россиян и одна собака..!
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