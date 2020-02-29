Восемь россиян проверяют на коронавирус в Петербурге после возвращения из Италии

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал «Фонтанке» о девяти гражданах, госпитализированных в больницу им. Боткина в связи с подозрением на коронавирус.



По данным ведомства на вчерашний день, 28 февраля, в больнице находились восемь граждан России, прибывших из Италии и один гражданин Ирана, вернувшийся из родных краев.



Ранее сообщалось, что у прилетевших в Пулково из Италии температуру замеряют прямо на борту.



Роспотребнадзор уже рекомендовал жителям России не покидать родину или готовиться к «двойной проверке».

