Петербуржца после Италии госпитализировали в Боткина и предупредили о неразглашении диагноза
Петербургский аналитик и IT-журналист Илья Шатилин рассказал, что попал в больницу им. Боткина после возвращения из Италии с температурой. По его словам, у него диагностировали пневмонию и с подозрением на коронавирус. Но точно пока неизвестно.
«Неотложка предупредила, что, скорее всего, заставят подписать бумагу о неразглашении диагноза, но пока не просили, да и диагноза нет: пока понятно только, что не грипп», — рассказал он 4 марта на своей странице в Facebook.
По его словам, под «итальянцев» в Боткина выделен отдельный блок палат — все живут по одному.
«Спросил, будут ли отправлять анализы в Новосибирск — оказалось, нет, тесты уже есть и здесь. Ну и типа даже если это не коронавирус, то все равно с пневмонией нужно в больнице лежать», — рассказал Шатилин.
Напомним, что с подозрением на коронавирус в Петербурге госпитализированы 26 человек. Больше всего как раз из Италии.