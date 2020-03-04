FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 16:25
13
Печать

Петербуржца после Италии госпитализировали в Боткина и предупредили о неразглашении диагноза

Петербургский аналитик и IT-журналист Илья Шатилин рассказал, что попал в больницу им. Боткина после возвращения из Италии с температурой. По его словам, у него диагностировали пневмонию и с подозрением на коронавирус. Но точно пока неизвестно.

«Неотложка предупредила, что, скорее всего, заставят подписать бумагу о неразглашении диагноза, но пока не просили, да и диагноза нет: пока понятно только, что не грипп», — рассказал он 4 марта на своей странице в Facebook.

По его словам, под «итальянцев» в Боткина выделен отдельный блок палат — все живут по одному.

«Спросил, будут ли отправлять анализы в Новосибирск — оказалось, нет, тесты уже есть и здесь. Ну и типа даже если это не коронавирус, то все равно с пневмонией нужно в больнице лежать», — рассказал Шатилин.

Напомним, что с подозрением на коронавирус в Петербурге госпитализированы 26 человек. Больше всего как раз из Италии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

Chinalove
Россия - родина Арбидола. Не переживайте, коронавирус сюда даже не сунется!
polinmole
Надеюсь, у пациента хватит ума потребовать копию истории болезни со всеми результатами анализов. Пациент имеет на это право. А то медперсонал уж больно скрытный стал под эгидой защиты персональных данных. А не дай бог, что случится, концов не найдёшь и никогда ничего не докажешь. Ибо все подделывается, оказывается, на раз в зависимости от ситуации. И требование о подписке выглядит очень странно.
Vahmistroff
"скорее всего, заставят подписать бумагу о неразглашении диагноза" Что значит заставят? При отказе от подписи, сразу расстрел или сначала помучают?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний