Петербуржца после Италии госпитализировали в Боткина и предупредили о неразглашении диагноза

Петербургский аналитик и IT-журналист Илья Шатилин рассказал, что попал в больницу им. Боткина после возвращения из Италии с температурой. По его словам, у него диагностировали пневмонию и с подозрением на коронавирус. Но точно пока неизвестно.



«Неотложка предупредила, что, скорее всего, заставят подписать бумагу о неразглашении диагноза, но пока не просили, да и диагноза нет: пока понятно только, что не грипп», — рассказал он 4 марта на своей странице в Facebook.



По его словам, под «итальянцев» в Боткина выделен отдельный блок палат — все живут по одному.

