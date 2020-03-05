В России новый случай коронавируса: похоже, он в Петербурге

Седьмой официально подтвержденный случай коронавируса, похоже, стал первым для Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», речь идет о попавшем в Боткина 2 марта студенте СЗГМУ им. Мечникова из Италии Рикардо.



«По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин Италии прибыл в Российскую Федерацию 29 февраля, 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в инфекционный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное», — сообщили 5 марта в Роспотребнадзоре.

