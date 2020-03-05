В России новый случай коронавируса: похоже, он в Петербурге
Седьмой официально подтвержденный случай коронавируса, похоже, стал первым для Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», речь идет о попавшем в Боткина 2 марта студенте СЗГМУ им. Мечникова из Италии Рикардо.
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин Италии прибыл в Российскую Федерацию 29 февраля, 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в инфекционный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное», — сообщили 5 марта в Роспотребнадзоре.
Общежитие вуза сейчас изолировано. Вслед за иностранцем Рикардо отправились пятеро других студентов, которые с ним контактировали.
Как рассказывала «Фонтанка», Рикардо прибыл в Петербург из Милана 29 февраля со своим однокурсником. На выходе из самолёта его температура не вызвала подозрений, и он смог спокойно въехать в общежитие на проспекте Просвещения, 45.