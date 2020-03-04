Законодательное собрание Петербурга 4 марта утвердило экс главного хирурга комитета по здравоохранению Ленобласти Олега Эргашева на должность вице-губернатора по социальной политике, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Кандидата парламенту представил глава города Александр Беглов. Эргашева утвердили 44 голосами за и двумя против.

Представляя нового вице-губернатора, Беглов отметил, что кандидат имеет огромный опыт работы в здравоохранении, многие годы Эргашев служил в вооруженных силах и преподавал в вузах.



«Я не сомневаюсь, что Олег Николаевич станет нашим соратником. Уверен, что большой профессиональный и жизненный опыт поможет ему успешно решать поставленные задачи», — отметил глава города.

Сам Эргашев заявил, что первым делом встретится с руководством Боткинской больницы, чтобы обсудить проблемы борьбы с коронавирусом.

Олег Эргашев



автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»