Депутаты утвердили Олега Эргашева вице-губернатором по соцполитике Петербурга. Первым делом он займется больницей Боткина
Законодательное собрание Петербурга 4 марта утвердило экс главного хирурга комитета по здравоохранению Ленобласти Олега Эргашева на должность вице-губернатора по социальной политике, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Кандидата парламенту представил глава города Александр Беглов. Эргашева утвердили 44 голосами за и двумя против.
Представляя нового вице-губернатора, Беглов отметил, что кандидат имеет огромный опыт работы в здравоохранении, многие годы Эргашев служил в вооруженных силах и преподавал в вузах.
«Я не сомневаюсь, что Олег Николаевич станет нашим соратником. Уверен, что большой профессиональный и жизненный опыт поможет ему успешно решать поставленные задачи», — отметил глава города.
Сам Эргашев заявил, что первым делом встретится с руководством Боткинской больницы, чтобы обсудить проблемы борьбы с коронавирусом.
Отвечая на вопросы депутатов, кандидат отметил, что ситуация с распространением инфекции действительно является опасной. «Эпидемия может развиться в любой момент. Я изучал этот вопрос еще 25–30 лет назад в ВМА. И предполагаю, что может возникнуть необходимость самых серьезных мер по недопущению распространения коронавируса», — подчеркнул он.
Кандидатуру выдвинул 2 марта губернатор Александр Беглов. Предыдущее место работы Эргашева — отдел организации медицинской помощи взрослому населению комздрава Ленобласти, где он занимал должность главного хирурга.
Предшественница Эргашева — Анна Митянина — покинула пост в связи с переходом на должность уполномоченной по правам ребенка в Петербурге. В конце февраля ее кандидатуру утвердил ЗакС. Во втором туре тайного голосования она обошла претендента, выдвинутого депутатом от «Единой России» Еленой Киселевой, сотрудницу аппарата парламента Юлию Шик, о чем подробно писала «Фонтанка».