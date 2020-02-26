Без шика. Как Петербургу выбирали уполномоченного по правам ребенка

Анна Митянина Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сотрудница аппарата Заксобрания Юлия Шик 26 февраля под комплименты дошла до финала голосования по кандидатуре нового детского омбудсмена Петербурга. И в первом туре даже обошла главную соперницу. Впрочем, Вячеслав Макаров позволил себе спойлер еще до начала голосования, высказав уверенность, что его протеже, «пример всей России», будет помогать новому уполномоченному. Пойти против губернатора парламент не посмел — только демонстративно поиграл мускулами. Во втором раунде кандидатура Смольного победила со счетом 26:11.



Выборы детского омбудсмена начали активно обсуждать с декабря 2019 года, когда Александр Беглов выдвинул вице-губернатора Анну Митянину в качестве кандидатуры от Смольного. У ЗакСа, которому предстояло избрать уполномоченного, нашлась своя кандидатура — сотрудница аппарата Юлия Шик, которая стараниями Вячеслава Макарова обрела медийность и детей, которых бывший муж (экс-глава музея стрит-арта Андрей Зайцев) увез за границу в ходе конфликтного бракоразводного процесса. К процессу возврата детей подключилась вся парламентская мощь, с законодательной трибуны регулярно летели слова горячей поддержки матери и нелицеприятное — в адрес всех, кто не встал на ее сторону. В 2018 году Юлия получила работу в Мариинском дворце и уже почти два года трудится «специалистом 1-й категории управления документационного обеспечения аппарата».

Были и «технические» претенденты: экс-мундеп «Литейного округа» Екатерина Лебедева и воспитательница Ирина Аристова (последняя даже не пришла в Мариинский дворец, чтобы презентовать себя депутатам).



В кулуарах, пока до главного парламентского шоу дня тянулась скучная законодательная повестка, депутаты делились мнением, что спикер, который при каждом удобном случае выказывал поддержку кандидатуры Шик, покажет зубы Смольному, но не посмеет идти против губернатора. И предсказывали очевидное — детским омбудсменом станет Митянина. Тем не менее участникам события удалось талантливо поддерживать интерес к происходящему в Заксобрании почти полдня.

Еще до начала представления кандидатов Макаров во время благодарственного выступления в адрес экс-омбудсмена Светланы Агапитовой, не называя Шик по имени, намекнул на ее историю. Напомнил, что процесс возврата детей сопровождался тем, что виновников «гоняли по всему миру», «показали, что деньги ничего не решают». Помянуты были и олигархи, которые «выкидывают мам [своих детей] на улицу».

Сеанс «демонстрации зубов» открыл депутат Александр Кущак, который напомнил, что документы кандидата от Смольного не сразу устроили Заксобрание, и только потом уточнил, что отборочный этап в итоге успешно прошли все претендентки.



Первой на трибуну поднялась выдвинутая от ЛДПР Екатерина Лебедева. Бывший муниципальный депутат бойко рассказывала, что давно занимается профильными для уполномоченного по правам ребенка проблемами, помогает детям-инвалидам и курирует благотворительную помощь детям, больным сахарным диабетом. У нее есть своя команда и колоссальный опыт с незащищенными слоями населения, в числе прочего — кейсы по помощи мамам вернуть детей от влиятельных отцов.

На этапе вопросов выяснилось, что Лебедева уверена: омбудсменом лучше быть женщине. «Считаю, что мужчина может, но вас так много, что дайте женщинам тоже [прийти] во власть. Вы — отцы, а мы, женщины, мы ближе к детям... Переживаем, сочувствуем. Я считаю, что женщина будет более логично смотреться на этой должности». В целом портрет должен был смотреться к глазах парламентского большинства неплохо: кандидат за традиционную семью, сторонник пропаганды традиционных ценностей, в планах — упрощение системы выдачи жилья сиротам.

Замечание, что 39-летняя Лебедева молода, и ее возражение, «не так уж и молода», Макаров перебил, но только за тем, чтобы сделать комплимент. Теплым голосом спикер заметил, что это [молодость] — «величайшее достоинство». «Я вас очень благодарю за ваше замечательное выступление», — заявил он и снова упомянул абсолютно добропорядочных женщин, у которых отбирают детей и вынуждают искать их по всему миру.



Митянину, в отличие от первого кандидата, спикер пригласил на трибуну сдержанно и перебивал гораздо более суровым тоном. Вице-губернатор сразу заявила, что не намерена заниматься самопрезентацией, и перешла к сути. Работу будет строить в трех направлениях: безопасность детства, здоровье и равные для всех юных петербуржцев возможности. «Особенную тревогу вызывает потребление наркотических веществ и их суррогатов у воспитанников детских домов. Заказать в сети... наркотик стало так же просто, как купить колу в супермаркете».

На третьем пункте Макаров посуровел: «Сколько вам еще нужно времени, заканчивайте». Сбить с толку чиновницу было непросто, и после того, как ее микрофон вернулся к жизни, она гладко продолжила свою речь. «Больших дел без больших трудностей не бывает. Я абсолютно убеждена, что ни один ребенок в Петербурге, вне зависимости от его материального положения, социального положения, не должен оставаться без внимания власти. А обязанность обеспечить такое внимание лежит на уполномоченном по правам ребенка».



Митянина ловко обошла вопрос лидера «Партии Роста» Оксаны Дмитриевой про законопроект о дополнительной соцподдержке пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Кольнула шпилькой Максима Резника — он спросил про отношение к делу «Сети». Про резонансный процесс и пытки говорить отказалась, но заверила: «Моей любви хватит не только на всех детей Петербурга, но даже на вас». На требование Михаила Амосова доказать способность оппонировать Смольному, если придется, заявила, что такой шанс надо сначала дать. Вторую попытку спросить про дачу показаний под пытками совершил глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Но снова мимо. Митянина объяснила, что парламентарий не найдет в ней собеседника — виновата юридическая выучка.

После того как на трибуну поднялась Юлия Шик, в зале стало тише. «Всем добрый вечер», — начала любимица спикера. Стрелка на часах не дотянула даже до часу дня, поэтому зал отреагировал смешками. Первым делом она озвучила ответную благодарность депутатам, которые помогли ей воссоединиться с детьми. «Я здесь оказалась через боль, с которой жила два года. Я была обманом разлучена со своими маленькими детьми. Я даже слышала фразу «родите себе новых детей», — рассказывала она. -...Я получила горький опыт, решила, что буду помогать детям, так как по-другому не смогу жить».

