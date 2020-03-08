«Петербург своих не бросает!». Горожане, IOWA и байкеры поддержат студентов, попавших в коронавирусный карантин в общежитии
Студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Петербурге, которые оказались запертыми в общежитии из-за коронавирусного карантина, поддержат акцией солидарности. В ней примут участие байкеры и музыкальная группа Iowa. Об этом 7 марта сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Около здания общежития на проспекте Просвещения, дом 45, в 12:30 8 марта пройдёт акция под названием «Петербург своих не бросает!». Солидарность с учащимися СЗГМУ выразят и студенты других вузов. В честь Организаторы приготовили также праздничное поздравление и подарки в честь Международного женского дня. В Смольном отметили, что в общежитии живут 780 человек, из них 530 - девушки.
Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» призвал горожан присоединиться к акции.
«Они десять дней будут оставаться в общежитии, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ребятам сейчас очень важно чувствовать, что они не остались с трудностями один на один. Они должны знать, что мы все - рядом!» - написал градоначальник.
Напомним, что первого заболевшего коронавирусом в Петербурге увезли в инфекционную больницу им. Боткина 2 марта. Пациент - студент из Италии Рикардо. После этого студенты, живущие в общежитии, перешли на дистанционные программы обучения. Им приносят еду и воду. Как выглядит карантин снаружи, смотрите в нашем фоторепортаже.