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05.03.2020 13:31
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Студенты таскают авоськи и запускают самолетики с криком о помощи. «Фонтанка» показывает, как выглядит закрытое на карантин общежитие в Петербурге

Закрытое на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения, 45, в Петербурге сейчас под пристальным наблюдением врачей и журналистов. Оттуда увезли в Боткина первого в Северной столице заболевшего новой коронавирусной инфекцией — итальянца Рикардо, прибывшего из Милана. А с ним и четверых близко контактировавших студентов.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 5 марта с места событий, у закрытого на 14 дней общежития не наблюдается людей в чумных костюмах и особых мер охраны. Зато к дверям идет нескончаемый поток студентов с огромными авоськами — по четыре-пять пакетов с продуктами и туалетной бумагой. Креативные обитатели общежития оценили проявленное к ним внимание СМИ — они стоят в масках в окнах своего жилища, прикладывают ладони к стеклу и запускают бумажные самолетики с надписью «Помогите».

автор фото Павел Каравашкин /&nbsp;«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин /&nbsp;«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин /&nbsp;«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин /&nbsp;«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин /&nbsp;«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин /&nbsp;«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Напомним, что коронавирус с 5 марта официально зарегистрирован в Петербурге. Роспотребнадзор подтвердил, что итальянский студент Рикардо из СЗГМУ им. Мечникова, который приехал в Северную столицу из Милана 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью, сдал положительные анализы. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии в изолированном боксе в больнице Боткина.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Nafanka
Это они все ходят в Карусельку напротив?! Тогда и Карусельку надо закрывать и фитнесс центр с бассейном напротив!
Pex
Фонтанка не забудьте запустить дрона.
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