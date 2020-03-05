Закрытое на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения, 45, в Петербурге сейчас под пристальным наблюдением врачей и журналистов. Оттуда увезли в Боткина первого в Северной столице заболевшего новой коронавирусной инфекцией — итальянца Рикардо, прибывшего из Милана. А с ним и четверых близко контактировавших студентов.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 5 марта с места событий, у закрытого на 14 дней общежития не наблюдается людей в чумных костюмах и особых мер охраны. Зато к дверям идет нескончаемый поток студентов с огромными авоськами — по четыре-пять пакетов с продуктами и туалетной бумагой. Креативные обитатели общежития оценили проявленное к ним внимание СМИ — они стоят в масках в окнах своего жилища, прикладывают ладони к стеклу и запускают бумажные самолетики с надписью «Помогите».