Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.

Председатель оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума и первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Петербургский экономический форум не состоится. Отмена продиктована эпидемией коронавируса.

Об этом 5 марта пишет РИА «Новости». Ранее крайне высокую вероятность такого сценария сообщали источники Forbes. Один из них отметил, что отменяются брони для поездки в Петербург для министров и других VIP-участников форума.

ПМЭФ должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня.