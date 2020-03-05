Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Председатель оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума и первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Петербургский экономический форум не состоится. Отмена продиктована эпидемией коронавируса.
Об этом 5 марта пишет РИА «Новости». Ранее крайне высокую вероятность такого сценария сообщали источники Forbes. Один из них отметил, что отменяются брони для поездки в Петербург для министров и других VIP-участников форума.
ПМЭФ должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня.
Отмена связана со вспышкой коронавируса. 5 марта в Северной столице был официально подтвержден первый случай Covid19, который привез из Италии студент-медик Рикардо.