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05.03.2020 20:37
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Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.

Председатель оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума и первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Петербургский экономический форум не состоится. Отмена продиктована эпидемией коронавируса.

Об этом 5 марта пишет РИА «Новости». Ранее крайне высокую вероятность такого сценария сообщали источники Forbes. Один из них отметил, что отменяются брони для поездки в Петербург для министров и других VIP-участников форума.

ПМЭФ должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня.

Отмена связана со вспышкой коронавируса. 5 марта в Северной столице был официально подтвержден первый случай Covid19, который привез из Италии студент-медик Рикардо.

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Комментарии (17)

PROM
хорошая новость, город станет чище.
Kot Piter
Лучшая новость за сегодня! =)
perrkele_sattana
Слава яйцам! Хоть в этом году спиногрызов-трепачей не будет!! Чтоб все, кто там бы в прошлые годы: по короне, с вирусом, в простату
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