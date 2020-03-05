Коронавирус в Петербурге. Что теперь должны предпринять чиновники Смольного
В Петербурге официально появился первый заболевший коронавирусом. Что будет дальше — Смольный и Роспотребнадзор не говорят. Но в Москве бы, например, уже запустили бы план «Б».
Петербургская больница Боткина получила пациента, которому лучше не сбегать. Компанию ему составляют близко контактировавшие студенты СЗГМУ им. Мечникова. Моральную поддержку оказывают семь сотен других обитателей общежития на проспекте Просвещения - их закрыли на карантин. В течение двух недель станет понятен масштаб бедствия.
Студент Рикардо прибыл из Милана в Северную столицу 29 февраля - учиться по обмену на хирурга. На выходе из самолёта в Пулково его встретил уже традиционный для рейсов из Италии медицинский контроль, но температура тела не вызвала вопросов. Рикардо миновал единственный кордон защиты и вышел к встречающим — четырем студентам из России, с которыми смог спокойно доехать через весь Петербург в общежитие на проспекте Просвещения, 45. В компании были и живущие на Светлановском. На занятия иностранец сходить не успел — у него поднялась температура. 2 марта врачи в поликлинике сопоставили Италию и симптомы.
Так Рикардо оказался в больнице Боткина, которая весь февраль тренировалась в таких госпитализациях по коронавирусу на гражданах России. Но в отличие от них его анализы оказались положительными. Во всяком случае так заявил Роспотребнадзор. В Северо-Западном медуниверситете им. Мечникова (СЗГМУ) верят, что у итальянца диагноз ОРВИ и ждут результатов от новосибирского «Вектора». Несмотря на это общежитие на Светлановском п закрыли для гостей еще 3 марта, а с 4-го числа по предписанию Роспотребнадзора ушло на полноценный карантин здание на Просвещения.
Более 700 студентов СЗГМУ, которые близко не контактировали с Рикардо, оказались на двухнедельном дистанционном обучении. Как рассказала «Фонтанке» одна из обитательниц общежития, им организовали питание: дают каши с сосисками, еду раздают дежурные по порциям. Всем выдали растворы спирта, маски. Три раза в день меряют температуру и спрашивают про самочувствие. По её словам, коронавируса будущие медики не боятся, так как им объяснили в вузе, что летальность у него не выше, чем у сезонного гриппа, а сами они молодые и здоровые. Да и итальянца в глаза не видели. В освободившееся время студенты пускают из окон в журналистов самолетики и просят принести продукты. Караваны с авоськами можно оценить в нашем фоторепортаже. Никаких ограничений для других иностранных студентов пока вводить не планируют.
В то же время проректор СЗГМУ по науке и инновационной деятельности Алексей Силин в комментариях журналистам обмолвился, что коронавирус заподозрили еще у одного студента СЗГМУ — у него нашли симптомы ОРВИ. Но его диагноз не подтвержден. А в поликлинику на Большом проспекте заявилась больная петербурженка, вернувшая из Милана. Из-за чего учреждение пришлось срочно частично закрыть на дезинфекцию после обеда.
Значит ли это, что в Петербурге начнется большая эпидемия и нас ждет большой карантин?
В Смольном пока никак не отреагировали на появление опасного заболевания в городе. А в петербургском Роспотребнадзоре не смогли оперативно прокомментировать дальнейшие действия. С появлением первого заболевшего там перешли на режим общения запросами или через Москву. Тем не менее, если отталкиваться от обнародованного BBC московского плана, можно понять механизмы борьбы с коронавирусом в Петербурге и где угодно в мире. И предположить логичное развитие событий.
В столице программа состоит из двух частей. Первая - план «А», созданный для предотвращения появления коронавируса, вторая - план «Б» - на случай выявления первого заболевшего.
План «А» включает в себя измерение температуры у всех прибывших в аэропорты и забор у всех подозрительных пассажиров проб на коронавирус, а также открытие стационаров-изоляторов. Именно так и поступили в Петербурге — проверки идут в Пулково, всех прибывших с больным горлом и температурой везут в Боткина.
План «Б» включает в себя дезинфекцию всех помещений, где бывал заболевший. И ограничения для тех, кто с ним тесно контактировал - на домашний карантин отправляются друзья, знакомые, соседи. Это сейчас можно наблюдать в случае с Рикардо, его встречающими и карантинным общежитием СЗГМУ. В Боткина активно анкетируют прибывших, выясняя все контакты — от места в самолете, до круга общения.
Еще московском плане предусмотрено, и этого пока нет ни в Петербурге, и даже в столице - объявление городского карантина. Сроки и условия его введения не указаны в документах у BBC.
В этом случае закрываются все общеобразовательные учреждения, музеи, выставочные залы и кинотеатры. Полностью запрещаются спортивные мероприятия, не работают стадионы и спортивные площадки. А также ярмарки и рынки. Городские поликлиники переходят на обслуживание на дому, а городских чиновников переводят на удаленную работу, как это рекомендуется и владельцам и руководителям частного бизнеса.
В магазинах к этому моменту должны сделать запасы продовольствия. А по «особому решению» в могут ввести чрезвычайное положение - прекратить работу общественного транспорта, закрыть въезд и выезд из города, ввести комендантский час и патрулирование улиц. Это уже больше похоже на итальянский или китайский сценарий, в который пока мало верится.
Алексей Яковлев, экс-главный врач Боткина, который сам до недавнего времени активно занимался коронавирусной борьбы в Петербурге, также считает, что его время еще не пришло.
«Один зараженный — не основание остановки всей жизни. Это должен быть даже не один и не десять больных, которые приводят к таким широкомасштабным ограничениям. Такое возможно, когда счет идет на сотни и тысячи. Понятно, что вирус передается респираторным путем. Но то, как он переходит от человека к человеку контактно-бытовым путем, пока мало изучено, широко обсуждается, и у нас в стране большого опыта нет. Диагностика сложна и нет адекватных тест-систем, которые бы всех устраивали по чувствительности и специфичности. Поэтому говорить о таких мерах рано», - заявил он.
Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»