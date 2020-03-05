В Петербурге официально появился первый заболевший коронавирусом. Что будет дальше — Смольный и Роспотребнадзор не говорят. Но в Москве бы, например, уже запустили бы план «Б».

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Петербургская больница Боткина получила пациента, которому лучше не сбегать. Компанию ему составляют близко контактировавшие студенты СЗГМУ им. Мечникова. Моральную поддержку оказывают семь сотен других обитателей общежития на проспекте Просвещения - их закрыли на карантин. В течение двух недель станет понятен масштаб бедствия.

Студент Рикардо прибыл из Милана в Северную столицу 29 февраля - учиться по обмену на хирурга. На выходе из самолёта в Пулково его встретил уже традиционный для рейсов из Италии медицинский контроль, но температура тела не вызвала вопросов. Рикардо миновал единственный кордон защиты и вышел к встречающим — четырем студентам из России, с которыми смог спокойно доехать через весь Петербург в общежитие на проспекте Просвещения, 45. В компании были и живущие на Светлановском. На занятия иностранец сходить не успел — у него поднялась температура. 2 марта врачи в поликлинике сопоставили Италию и симптомы.

Так Рикардо оказался в больнице Боткина, которая весь февраль тренировалась в таких госпитализациях по коронавирусу на гражданах России. Но в отличие от них его анализы оказались положительными. Во всяком случае так заявил Роспотребнадзор. В Северо-Западном медуниверситете им. Мечникова (СЗГМУ) верят, что у итальянца диагноз ОРВИ и ждут результатов от новосибирского «Вектора». Несмотря на это общежитие на Светлановском п закрыли для гостей еще 3 марта, а с 4-го числа по предписанию Роспотребнадзора ушло на полноценный карантин здание на Просвещения. Более 700 студентов СЗГМУ, которые близко не контактировали с Рикардо, оказались на двухнедельном дистанционном обучении. Как рассказала «Фонтанке» одна из обитательниц общежития, им организовали питание: дают каши с сосисками, еду раздают дежурные по порциям. Всем выдали растворы спирта, маски. Три раза в день меряют температуру и спрашивают про самочувствие. По её словам, коронавируса будущие медики не боятся, так как им объяснили в вузе, что летальность у него не выше, чем у сезонного гриппа, а сами они молодые и здоровые. Да и итальянца в глаза не видели. В освободившееся время студенты пускают из окон в журналистов самолетики и просят принести продукты. Караваны с авоськами можно оценить в нашем фоторепортаже. Никаких ограничений для других иностранных студентов пока вводить не планируют.

В то же время проректор СЗГМУ по науке и инновационной деятельности Алексей Силин в комментариях журналистам обмолвился, что коронавирус заподозрили еще у одного студента СЗГМУ — у него нашли симптомы ОРВИ. Но его диагноз не подтвержден. А в поликлинику на Большом проспекте заявилась больная петербурженка, вернувшая из Милана. Из-за чего учреждение пришлось срочно частично закрыть на дезинфекцию после обеда. Значит ли это, что в Петербурге начнется большая эпидемия и нас ждет большой карантин? В Смольном пока никак не отреагировали на появление опасного заболевания в городе. А в петербургском Роспотребнадзоре не смогли оперативно прокомментировать дальнейшие действия. С появлением первого заболевшего там перешли на режим общения запросами или через Москву. Тем не менее, если отталкиваться от обнародованного BBC московского плана, можно понять механизмы борьбы с коронавирусом в Петербурге и где угодно в мире. И предположить логичное развитие событий. В столице программа состоит из двух частей. Первая - план «А», созданный для предотвращения появления коронавируса, вторая - план «Б» - на случай выявления первого заболевшего.

План «А» включает в себя измерение температуры у всех прибывших в аэропорты и забор у всех подозрительных пассажиров проб на коронавирус, а также открытие стационаров-изоляторов. Именно так и поступили в Петербурге — проверки идут в Пулково, всех прибывших с больным горлом и температурой везут в Боткина. План «Б» включает в себя дезинфекцию всех помещений, где бывал заболевший. И ограничения для тех, кто с ним тесно контактировал - на домашний карантин отправляются друзья, знакомые, соседи. Это сейчас можно наблюдать в случае с Рикардо, его встречающими и карантинным общежитием СЗГМУ. В Боткина активно анкетируют прибывших, выясняя все контакты — от места в самолете, до круга общения. Еще московском плане предусмотрено, и этого пока нет ни в Петербурге, и даже в столице - объявление городского карантина. Сроки и условия его введения не указаны в документах у BBC. В этом случае закрываются все общеобразовательные учреждения, музеи, выставочные залы и кинотеатры. Полностью запрещаются спортивные мероприятия, не работают стадионы и спортивные площадки. А также ярмарки и рынки. Городские поликлиники переходят на обслуживание на дому, а городских чиновников переводят на удаленную работу, как это рекомендуется и владельцам и руководителям частного бизнеса.

В магазинах к этому моменту должны сделать запасы продовольствия. А по «особому решению» в могут ввести чрезвычайное положение - прекратить работу общественного транспорта, закрыть въезд и выезд из города, ввести комендантский час и патрулирование улиц. Это уже больше похоже на итальянский или китайский сценарий, в который пока мало верится. Алексей Яковлев, экс-главный врач Боткина, который сам до недавнего времени активно занимался коронавирусной борьбы в Петербурге, также считает, что его время еще не пришло. «Один зараженный — не основание остановки всей жизни. Это должен быть даже не один и не десять больных, которые приводят к таким широкомасштабным ограничениям. Такое возможно, когда счет идет на сотни и тысячи. Понятно, что вирус передается респираторным путем. Но то, как он переходит от человека к человеку контактно-бытовым путем, пока мало изучено, широко обсуждается, и у нас в стране большого опыта нет. Диагностика сложна и нет адекватных тест-систем, которые бы всех устраивали по чувствительности и специфичности. Поэтому говорить о таких мерах рано», - заявил он.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»