Порядка 16 миллионов итальянцев, не считая многочисленных туристов, оказались заперты в провинциях северной Италии: 8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ, согласно которому Ломбардия, Венеция и еще дюжина провинций страны изолируются до 3 апреля.



Как сообщает La Repubblica, ограничения коснутся Модены, Пармы, Пьяченцы, Римини, Падуи, Тревизо, Асти и многих других туристических центров.

«Никаких передвижений — за пределы или внутрь этих территорий, кроме как по подтвержденным связанным с работой причинам, в экстренных случаях или связанных с лечением», — приводит Reuters слова Джузеппе Конте.