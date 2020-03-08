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08.03.2020 13:35
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Север Италии закрыли на карантин. Не въехать и не выехать даже из Милана и Венеции

Порядка 16 миллионов итальянцев, не считая многочисленных туристов, оказались заперты в провинциях северной Италии: 8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ, согласно которому Ломбардия, Венеция и еще дюжина провинций страны изолируются до 3 апреля.

Как сообщает La Repubblica, ограничения коснутся Модены, Пармы, Пьяченцы, Римини, Падуи, Тревизо, Асти и многих других туристических центров.

«Никаких передвижений — за пределы или внутрь этих территорий, кроме как по подтвержденным связанным с работой причинам, в экстренных случаях или связанных с лечением», — приводит Reuters слова Джузеппе Конте.

По данным издания, число инфицированных итальянцев достигло 5883 человек, 589 полностью выздоровели. Скончались 233 человека — большинство смертей произошли в Ломбардии, Эмилии-Романьи и Венето.

При этом запертые в своих городах люди не смогут даже хорошо провести время: с 8 марта во всей Италии закрываются театры и кинотеатры, музеи и выставки, отменяются концерты. «Тяжелым выбором» назвал такое решение министр культуры страны Дарио Франческини в своем аккаунте в Тwitter.

Однако бары и рестораны будут работать — если посетители смогут сидеть на расстоянии более метра друг от друга.

Тем временем Япония аннулирует все типы виз для граждан Китая и Южной Кореи, а также приостановит безвизовый въезд для резидентов Гонконга, Макао — об этом сообщает The Global Times. Также издание сообщает, что в Гонконге будут внедрять электронные браслеты для контроля местонахождения находящихся на карантине.

Напомним, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 106 тысяч человек. В Петербурге на карантине сидят студенты общежития медуниверситета имени Мечникова — их решили поддержать байкеры и музыкальная группа Iowa. На неделе был отменен Петербургский международный экономический форум. «Фонтанка» обзвонила организаторов других крупных мероприятий на ближайшие три месяца и узнала, рассматривают ли они варианты отмены.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

7215555
Питер бы закрыли от приезжих
AGP
Обезумели с этим вирусом. Птичий, свиной, коровий гриппы были, теперь коронным пугают изо всех утюгов! Это, как преступление: ищи, кому выгодно.
Nautis
Совершенно не важно страшен вирус или не страшней обычного гриппа, больше 2% смертность или меньше. Важно то, как власть - именно власть - реагирует на этот «вирус»: суды, запрет на экспорт масок, перекрытие границ, указы Собянина. Модель уже известна по Китаю. Сначала закрывают аэропорты, потом вокзалы, потом перекрывают дороги, потом всех закрывают по квартирам с запретом нос казать за порог. Нет работы, нет денег, нечего жрать, а долги по кредитам и ипотеку никто не отменял...
Вот как оказывается можно на гриппе нажиться!!
Сначала Китай, затем Италия, следующие мы!
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