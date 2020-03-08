Север Италии закрыли на карантин. Не въехать и не выехать даже из Милана и Венеции
Порядка 16 миллионов итальянцев, не считая многочисленных туристов, оказались заперты в провинциях северной Италии: 8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ, согласно которому Ломбардия, Венеция и еще дюжина провинций страны изолируются до 3 апреля.
Как сообщает La Repubblica, ограничения коснутся Модены, Пармы, Пьяченцы, Римини, Падуи, Тревизо, Асти и многих других туристических центров.
«Никаких передвижений — за пределы или внутрь этих территорий, кроме как по подтвержденным связанным с работой причинам, в экстренных случаях или связанных с лечением», — приводит Reuters слова Джузеппе Конте.
По данным издания, число инфицированных итальянцев достигло 5883 человек, 589 полностью выздоровели. Скончались 233 человека — большинство смертей произошли в Ломбардии, Эмилии-Романьи и Венето.
Datos de #Italia 🇮🇹 #COVID19— MA Martínez Mateo (@ma_mtzmto) March 8, 2020
Atención al 10% precisa estancia en UCI. pic.twitter.com/Q60rZXK1F6
При этом запертые в своих городах люди не смогут даже хорошо провести время: с 8 марта во всей Италии закрываются театры и кинотеатры, музеи и выставки, отменяются концерты. «Тяжелым выбором» назвал такое решение министр культуры страны Дарио Франческини в своем аккаунте в Тwitter.
16 millones. #coronavirus #Italia https://t.co/qFDRbD9QcZ— Josep Manuel Silva (@JotaMSilvaA) March 8, 2020
Однако бары и рестораны будут работать — если посетители смогут сидеть на расстоянии более метра друг от друга.
Тем временем Япония аннулирует все типы виз для граждан Китая и Южной Кореи, а также приостановит безвизовый въезд для резидентов Гонконга, Макао — об этом сообщает The Global Times. Также издание сообщает, что в Гонконге будут внедрять электронные браслеты для контроля местонахождения находящихся на карантине.
Напомним, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 106 тысяч человек. В Петербурге на карантине сидят студенты общежития медуниверситета имени Мечникова — их решили поддержать байкеры и музыкальная группа Iowa. На неделе был отменен Петербургский международный экономический форум. «Фонтанка» обзвонила организаторов других крупных мероприятий на ближайшие три месяца и узнала, рассматривают ли они варианты отмены.