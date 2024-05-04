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    Россиянин Винник в США признал вину в отмывании денег через криптобиржу

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    Находящийся и арестованный в США россиянин Александр Винник пошел на сделку с американской прокуратурой и признал свою вину по делу об отмывании денег. Об этом в пятницу, 3 мая, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха. Он считает, что число лет тюремного заключения Винника будет меньше десяти.

    «Кульминацией переговоров стала сделка с прокуратурой, мы рассчитываем, что срок заключения будет до 10 лет», — рассказал Бух.

    В ходе судебного заседания сторона защита попробует и дальше уменьшить срок тюремного заключения, потому что Винник с 2017 года находится под стражей. Слушания назначены на следующую неделю.

    В августе 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле следят за судьбой экстрадированного в США российского гражданина Александра Винник.

    Винника задержали во время отдыха в Греции в 2017 году по запросу Интерпола. Его выдали Франции в 2020 году, где его приговорили к 5 годам лишения свободы за отмывание средств. Вашингтон обвиняет его в создании преступной группировки и отмывании $ 4 млрд. Генпрокуратура России направляла в Афины два запроса: по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб.

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    СШАОтмывание денегКриптовалюта
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