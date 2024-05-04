Россиянин Винник в США признал вину в отмывании денег через криптобиржу

Находящийся и арестованный в США россиянин Александр Винник пошел на сделку с американской прокуратурой и признал свою вину по делу об отмывании денег. Об этом в пятницу, 3 мая, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха. Он считает, что число лет тюремного заключения Винника будет меньше десяти.
«Кульминацией переговоров стала сделка с прокуратурой, мы рассчитываем, что срок заключения будет до 10 лет», — рассказал Бух.
В ходе судебного заседания сторона защита попробует и дальше уменьшить срок тюремного заключения, потому что Винник с 2017 года находится под стражей. Слушания назначены на следующую неделю.
В августе 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле следят за судьбой экстрадированного в США российского гражданина Александра Винник.