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    Трех россиян задержали в Финляндии. Их подозревают в вывозе товаров двойного назначения

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    Финская полиция задержала трех студентов из России по подозрению в нарушении санкций. Им может грозить до 4 лет тюрьмы.

    Двух молодых людей 25 лет и 18-летнюю девушку задержали в Каяани во вторник, 30 апреля, в ходе операции, которую полиция проводила помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития, сообщает 3 мая издание Yle. Задержанные являются гражданами РФ и студентами этого училища.

    Троицу подозревают в вывозе из Финляндии за границу товаров двойного назначения, то есть тех, что имеют как гражданское, так и военное применение. Какие именно это были товары, следствие пока не разглашает. Полиция требует арестовать задержанных. Решение об аресте суд первой инстанции города Каяани должен принять во второй половине дня 3 мая.

    Как правило, в таких случаях речь идет об электронике, датчиках и лазерах, отмечает издание. Их вывоз за рубеж может быть расценен как нарушение санкционного законодательства, а извлечение при этом материальной выгоды и причинение потенциального вреда экономике или боеготовности страны — как отягчающие обстоятельства. За подобные преступления в Финляндии предусмотрен тюремный срок от 4 месяцев до 4 лет.

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    ФинляндияСанкции
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