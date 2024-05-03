Трех россиян задержали в Финляндии. Их подозревают в вывозе товаров двойного назначения

Финская полиция задержала трех студентов из России по подозрению в нарушении санкций. Им может грозить до 4 лет тюрьмы.



Двух молодых людей 25 лет и 18-летнюю девушку задержали в Каяани во вторник, 30 апреля, в ходе операции, которую полиция проводила помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития, сообщает 3 мая издание Yle. Задержанные являются гражданами РФ и студентами этого училища.

Троицу подозревают в вывозе из Финляндии за границу товаров двойного назначения, то есть тех, что имеют как гражданское, так и военное применение. Какие именно это были товары, следствие пока не разглашает. Полиция требует арестовать задержанных. Решение об аресте суд первой инстанции города Каяани должен принять во второй половине дня 3 мая.