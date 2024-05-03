WSJ: Производитель самолетов Boeing столкнулся с проблемами из-за санкций против России

Американская компания Boeing испытывает сложности в производстве самолетов модели 787 Dreamliner из-за санкций против России, которые нарушили его цепочку поставок. Об этом сообщает 3 мая The Wall Street Journal (WSJ)



По данным издания, компании перестало хватать теплообменников для систем кондиционирования воздуха в самолетах. Ранее их производило совместное предприятие АО «ХС-Наука» и RTX Collins Aerospace. После начала СВО на Украине, предприятие закрыли, а выпуск деталей перенесли на заводы в США и Великобритании. Но их продукции не хватает, поскольку Boeing хочет увеличить выпуск широкофюзеляжных самолетов.

