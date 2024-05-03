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    Путин обсудил с главой Таджикистана ситуацию с мигрантами и борьбу с терроризмом

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    Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также вопросы миграции. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Кремля.

    В разговоре была затронута тема борьбы с терроризмом — стороны условились о совершенствовании механизмов воздействия по линии профильных министерств и ведомств.

    Кроме того, главы двух стран сошлись во мнении, что ситуация с приезжающими в РФ трудовыми мигрантами, в том числе из Таджикистана, искусственно нагнетается. Эти попытки не смогут нанести ущерб братским отношениям между народами Таджикистана и России, считают политики.

    Также в Кремле сообщают, что Эмомали Рахмон приглашен в Москву для совместного участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

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    Владимир ПутинЭмомали РахмонТаджикистан
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