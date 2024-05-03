Путин обсудил с главой Таджикистана ситуацию с мигрантами и борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также вопросы миграции. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре была затронута тема борьбы с терроризмом — стороны условились о совершенствовании механизмов воздействия по линии профильных министерств и ведомств.

Кроме того, главы двух стран сошлись во мнении, что ситуация с приезжающими в РФ трудовыми мигрантами, в том числе из Таджикистана, искусственно нагнетается. Эти попытки не смогут нанести ущерб братским отношениям между народами Таджикистана и России, считают политики.