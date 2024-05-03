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    Не платите курортный сбор? Тогда мы идем к вам. Смольный разрешил себе проводить контрольные закупки в отелях

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    Власти Петербурга определились, как будут контролировать уплату туристами курортного сбора. Как следует из постановления правительства Петербурга, опубликованного 3 мая, комитет по развитию туризма будет проводить профилактические мероприятия, например информировать, разъяснять, объявлять предостережения и наносить профилактические визиты.

    Также ведомство будет проводить надзорные мероприятия: контрольные закупки, инспекционные визиты и документарные проверки.

    При этом индикатором риска нарушения является отсутствие отеля в реестре операторов курортного сбора и отсутствие от него денежных поступлений.

    С 1 апреля в Петербурге начал действовать курортный сбор: гости города должны заплатить 100 рублей за каждые сутки фактического проживания в отелях. Согласно городскому КоАП, туристов, не оплативших курортный сбор, будут штрафовать на 500–1000 рублей. Штраф для юридических лиц за нарушения срока и порядка начисления и взимания курортного сбора составляет до 5 тысяч рублей. Для ИП взыскание составит до 2 тысяч рублей. При несвоевременном перечислении средств в бюджет города юрлицам придется заплатить 30 тысяч рублей, ИП за то же нарушение грозит штраф 10 тысяч рублей.

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