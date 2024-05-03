Не платите курортный сбор? Тогда мы идем к вам. Смольный разрешил себе проводить контрольные закупки в отелях

Власти Петербурга определились, как будут контролировать уплату туристами курортного сбора. Как следует из постановления правительства Петербурга, опубликованного 3 мая, комитет по развитию туризма будет проводить профилактические мероприятия, например информировать, разъяснять, объявлять предостережения и наносить профилактические визиты.



Также ведомство будет проводить надзорные мероприятия: контрольные закупки, инспекционные визиты и документарные проверки.

При этом индикатором риска нарушения является отсутствие отеля в реестре операторов курортного сбора и отсутствие от него денежных поступлений.