Суд отправил на принудительное лечение женщину, которую вместе с ребенком вытащили из Невы

Василеостровский районный суд отправил на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 27-летнюю гражданку Узбекистана Луизу Хушвакову. В январе прошлого года ее вместе с четырехлетним сыном вытащили из Невы у набережной Макарова. Об этом 3 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С мая 2023 года до сегодняшнего дня женщина находилась под стражей. В пятницу днем суд освободил ее от уголовной ответственности и применил к ней принудительные меры медицинского характера на основании ст. 21 УК РФ.