Суд отправил на принудительное лечение женщину, которую вместе с ребенком вытащили из Невы

Василеостровский районный суд отправил на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 27-летнюю гражданку Узбекистана Луизу Хушвакову. В январе прошлого года ее вместе с четырехлетним сыном вытащили из Невы у набережной Макарова. Об этом 3 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
С мая 2023 года до сегодняшнего дня женщина находилась под стражей. В пятницу днем суд освободил ее от уголовной ответственности и применил к ней принудительные меры медицинского характера на основании ст. 21 УК РФ.
Оказалось, что после семейного конфликта женщина пыталась уйти из жизни вместе с ребенком. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Обвинение женщине предъявили заочно — в стране ее не было уже к концу января.
В суде муж объяснил, что в начале 2023 года супруга была в депрессии. После больницы по рекомендации врачей семья вылетела в Самарканд для поправки здоровья. Обвинение стало неприятным сюрпризом по возвращении. Мужчина заверил, что жена не будет скрываться и попросил отпустить ее к сыну, который нуждается в матери. Его поддержал брат, который был готов внести залог в 1 миллион рублей и предоставить свою квартиру в Парголово для домашнего ареста.
Хушвакова сообщила, что не знала о возбуждении уголовного дела, поэтому выехала в Узбекистан, так как врачи разрешили. Защита настаивала, что до выезда за пределы России она 11 дней находилась в Петербурге, но никто из сотрудников полиции ее не искал.