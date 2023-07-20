Василеостровский райсуд Петербурга не отпустил к маленькому сыну мать, пытавшуюся уйти с ним из жизни. Пока следствие раздумывало над квалификацией, женщина успела съездить на родину и вернуться.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 июля, Луизу Хушвакову оставили под стражей до 13 августа. «Фонтанка» писала о ее задержании в Пулково. В конце мая
Ей вменяют покушение на убийство четырехлетнего сына. Мать и мальчика 4 января успели вытащить из Невы у набережной Макарова. По версии следствия, после семейного конфликта она пыталась уйти из жизни вместе с ребенком.
Дело о покушении на убийство малолетнего возбудили 13 марта. Обвинение женщине предъявляли заочно — в стране ее не было уже к концу января.
Муж в суде объяснил, что в начале года супруга была в депрессии. После больницы по рекомендации врачей семья вылетела в Самарканд для поправки здоровья. Обвинение стало неприятным сюрпризом по возвращении.
Мужчина заверил, что жена не будет скрываться и попросил отпустить ее к сыну, который нуждается в матери. Его поддержал брат, готовый внести залог в 1 миллион рублей и предоставить свою квартиру в Парголово для домашнего ареста.
Хушвакова находится в следственном изоляторе с 25 мая и не признает вину. Меру пресечения ей не смягчили.