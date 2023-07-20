Василеостровский райсуд Петербурга не отпустил к маленькому сыну мать, пытавшуюся уйти с ним из жизни. Пока следствие раздумывало над квалификацией, женщина успела съездить на родину и вернуться.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 июля, Луизу Хушвакову оставили под стражей до 13 августа. «Фонтанка» писала о ее задержании в Пулково. В конце мая 26-летняя гражданка Узбекистана вернулась в Петербург и из аэропорта отправилась в отдел как скрывшаяся от суда.

Ей вменяют покушение на убийство четырехлетнего сына. Мать и мальчика 4 января успели вытащить из Невы у набережной Макарова. По версии следствия, после семейного конфликта она пыталась уйти из жизни вместе с ребенком.