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    В Петербурге предложили миллион за свободу иностранки, обвиняемой в покушении на четырехлетнего сына. Суд не принял

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    1 комментарий

    Василеостровский райсуд Петербурга не отпустил к маленькому сыну мать, пытавшуюся уйти с ним из жизни. Пока следствие раздумывало над квалификацией, женщина успела съездить на родину и вернуться.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 июля, Луизу Хушвакову оставили под стражей до 13 августа. «Фонтанка» писала о ее задержании в Пулково. В конце мая 26-летняя гражданка Узбекистана вернулась в Петербург и из аэропорта отправилась в отдел как скрывшаяся от суда.

    Ей вменяют покушение на убийство четырехлетнего сына. Мать и мальчика 4 января успели вытащить из Невы у набережной Макарова. По версии следствия, после семейного конфликта она пыталась уйти из жизни вместе с ребенком.

    Дело о покушении на убийство малолетнего возбудили 13 марта. Обвинение женщине предъявляли заочно — в стране ее не было уже к концу января.

    Муж в суде объяснил, что в начале года супруга была в депрессии. После больницы по рекомендации врачей семья вылетела в Самарканд для поправки здоровья. Обвинение стало неприятным сюрпризом по возвращении.

    Мужчина заверил, что жена не будет скрываться и попросил отпустить ее к сыну, который нуждается в матери. Его поддержал брат, готовый внести залог в 1 миллион рублей и предоставить свою квартиру в Парголово для домашнего ареста.

    Хушвакова находится в следственном изоляторе с 25 мая и не признает вину. Меру пресечения ей не смягчили.

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    Комментарии 1

    Гость21 Июл 2023 в 00:03
    Зачем нам тут их разборки?
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