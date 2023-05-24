В Пулково задержали иностранку в розыске за попытку убийства четырехлетнего сына в Неве

Иностранку задержали сотрудники полиции в петербургском аэропорту. С марта месяца она скрывается от суда по делу о покушении на убийство своего сына.



26-летнюю гражданку Узбекистана остановили в Пулково накануне около трех часов дня, стало известно «Фонтанке» 24 мая. Иностранка является обвиняемой по делу и скрывается от суда.



По версии следствия, 4 января женщину и её четырехлетнего сына вытащили из ледяной воды Невы в районе набережной Макарова. Иностранка якобы после семейного конфликта пыталась совершить самоубийство и убить ребенка.

