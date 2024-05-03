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    Для парада на 9 мая улицы в центре Петербурга будут перекрывать два дня

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    11 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Движение транспорта в центре Петербурга в связи с проведением парада Победы будут перекрывать 8 и 9 мая. Список перекрытий 3 мая опубликовал городской комитет по транспорту.

    Для проезда будут закрыты следующие участки:

    • с 12:00 8 мая до 12:30 9 мая — набережная Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионная улица, проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережная Зимней канавки, Дворцовая набережная;
    • с 12:00 до 13:30 8 мая — Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейская набережная, Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда;
    • с 7:00 до 12:30 9 мая — Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект, Адмиралтейская набережная, нечетная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до Гороховой улицы, Большая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы, Мошков переулок, Вознесенский проспект от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, Гороховая улица от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, Малая Морская улица от Невского до Гороховой, Кирпичный переулок, Конногвардейский бульвар от Почтамтского переулка до Сенатской площади;
    • с 7:00 до 10:00 9 мая — Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда;
    • с 10:00 до 13:00 9 мая — Невский проспект от площади Восстания до Дворцового проезда;
    • с 20:00 до 23:00 9 мая — Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Университетская набережная от Менделеевской линии до Биржевой площади, Биржевая площадь, Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовый проезд.

    Также с полуночи до 23:59 9 мая будет запрещена парковка на Адмиралтейском проспекте, Биржевой площади, Большой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы, нечетной стороне набережной Мойки от Невского до Гороховой и в Мошковом переулке.

    Помимо этого, СПб ГКУ «ДОДД» сообщает о перекрытиях на День Победы еще в двух районах Петербурга: Петродворцовом и Кронштадтском. С 9:30 до 13:00 9 мая для проведения мероприятий перекроют движение по Санкт-Петербургскому проспекту от Рубинштейнской улицы до Разводной улицы и по Петергофской улице от Заячьего проспекта до Санкт-Петербургского. А с 8:00 до 23:00 — по Коммунистической улице вдоль Якорной площади в Кронштадте от Овражного парка до Советского моста.

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движения9 МаяПарад Победы
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