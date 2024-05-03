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    На М-10 поймали иностранцев, возивших наркотики из Ленобласти. Вещества прятали под капотом

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    На трассе Москва — Петербург в Тверской области задержали участников межрегиональной этнической группы, которые возили наркотики из Ленобласти в другие регионы. Полиция показала, как фигурантов уложили лицом в дорожную пыль и где нашли запрещенное.

    Ирина Волк / Telegram

    Сотрудники полиции остановили на федеральной трассе М-10 «Россия» легковой автомобиль, в котором ехали два иностранных гражданина. При обследовании в полостях машины обнаружили тайники, в которых были свертки с наркотиками, сообщила 3 мая официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    На оперативных кадрах видно, что как минимум два свертка выудили из моторного отсека автомобиля. Всего в машине нашли семь свертков, а в них — в общей сложности около 7 килограммов мефедрона.

    По данным полиции, группа занималась перевозкой и сбытом наркотиков из Ленинградской области в Московский регион, Свердловскую и Челябинскую области. По предварительной информации, для дела они арендовали жилой дом в Подмосковье, где фасовали запрещенные вещества, а после развозили по другим субъектам РФ и сбывали.

    Правоохранители установили, что один из задержанных в 2011 году был осужден за разбой по части 4 статьи 162 УК РФ, а в 2020 году его депортировали. В 2023 году он прибыл в Московский регион по измененным паспортным данным, «переквалифицировавшись в наркоторговца», добавила Ирина Волк.

    В Челябинске следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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    Тверская областьТрасса М-10 РоссияНаркотикиЛенинградская область
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