На М-10 поймали иностранцев, возивших наркотики из Ленобласти. Вещества прятали под капотом

На трассе Москва — Петербург в Тверской области задержали участников межрегиональной этнической группы, которые возили наркотики из Ленобласти в другие регионы. Полиция показала, как фигурантов уложили лицом в дорожную пыль и где нашли запрещенное.

Сотрудники полиции остановили на федеральной трассе М-10 «Россия» легковой автомобиль, в котором ехали два иностранных гражданина. При обследовании в полостях машины обнаружили тайники, в которых были свертки с наркотиками, сообщила 3 мая официальный представитель МВД РФ Ирина Волк .

На оперативных кадрах видно, что как минимум два свертка выудили из моторного отсека автомобиля. Всего в машине нашли семь свертков, а в них — в общей сложности около 7 килограммов мефедрона.

По данным полиции, группа занималась перевозкой и сбытом наркотиков из Ленинградской области в Московский регион, Свердловскую и Челябинскую области. По предварительной информации, для дела они арендовали жилой дом в Подмосковье, где фасовали запрещенные вещества, а после развозили по другим субъектам РФ и сбывали.

Правоохранители установили, что один из задержанных в 2011 году был осужден за разбой по части 4 статьи 162 УК РФ, а в 2020 году его депортировали. В 2023 году он прибыл в Московский регион по измененным паспортным данным, «переквалифицировавшись в наркоторговца», добавила Ирина Волк.

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.