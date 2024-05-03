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    С 1 июня виза на Шри-Ланку обойдется россиянам больше чем в 100 долларов

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    С 1 июня на Шри-Ланку можно будет поехать только с платной визой. Ее общая стоимость будет превышать 100 долларов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

    С начала лета электронные визы на Шри-Ланку, как визы по прибытии, будут стоить 75 долларов для туристов всех возрастов — и для младенцев тоже. Помимо этого, со всех типов виз будет взиматься сервисный сбор (18,5 доллара) + сбор за предоставление услуги (9 долларов). Получается, что туристическая виза на Шри-Ланку обойдется в 102,5 доллара, или 9400 рублей.

    До ноября прошлого года электронное разрешение на въезд на Шри-Ланку стоило 50 долларов, а виза по прибытии, которая оформлялась в аэропорту, — 60 долларов. Визовые сборы не касались детей младше 12 лет.

    Дальше власти Шри-Ланки решили пойти на эксперимент и отменили плату за визы для ряда стран, в том числе для России. Сроки такого нововведения на данный момент продлены до 31 мая.

    «Если до 31 мая россияне получают однократную визу на 30 дней, то с 1 июня срок действия E-visa станет 60 дней. В течение этого периода туристы могут въезжать в страну дважды или один раз с максимальным сроком пребывания 60 дней», — уточнили в Ассоциации туроператоров.

    Ранее министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес в марте 2024 года сообщил, что эксперимент с бесплатными визами продлевать не будут, однако, как уже понятно сейчас, позиция по этому вопросу позже изменилась.

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