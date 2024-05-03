С 1 июня виза на Шри-Ланку обойдется россиянам больше чем в 100 долларов

С 1 июня на Шри-Ланку можно будет поехать только с платной визой. Ее общая стоимость будет превышать 100 долларов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.



С начала лета электронные визы на Шри-Ланку, как визы по прибытии, будут стоить 75 долларов для туристов всех возрастов — и для младенцев тоже. Помимо этого, со всех типов виз будет взиматься сервисный сбор ( 18,5 доллара ) + сбор за предоставление услуги ( 9 долларов ). Получается, что туристическая виза на Шри-Ланку обойдется в 1 02,5 доллара, или 9400 рублей.



До ноября прошлого года электронное разрешение на въезд на Шри-Ланку стоило 50 долларов , а виза по прибытии, которая оформлялась в аэропорту, — 60 долларов . Визовые сборы не касались детей младше 12 лет.



Дальше власти Шри-Ланки решили пойти на эксперимент и отменили плату за визы для ряда стран, в том числе для России. Сроки такого нововведения на данный момент продлены до 31 мая .



«Если до 31 мая россияне получают однократную визу на 30 дней , то с 1 июня срок действия E-visa станет 60 дней . В течение этого периода туристы могут въезжать в страну дважды или один раз с максимальным сроком пребывания 60 дней », — уточнили в Ассоциации туроператоров.



Ранее министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес в марте 2024 года сообщил, что эксперимент с бесплатными визами продлевать не будут, однако, как уже понятно сейчас, позиция по этому вопросу позже изменилась.

