С 1 июня на Шри-Ланку можно будет поехать только с платной визой. Ее общая стоимость будет превышать 100 долларов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.
С начала лета электронные визы на Шри-Ланку, как визы по прибытии, будут стоить 75 долларов для туристов всех возрастов — и для младенцев тоже. Помимо этого, со всех типов виз будет взиматься сервисный сбор (
До ноября прошлого года электронное разрешение на въезд на Шри-Ланку стоило
Дальше власти Шри-Ланки решили пойти на эксперимент и отменили плату за визы для ряда стран, в том числе для России. Сроки такого нововведения на данный момент продлены до
«Если до 31 мая россияне получают однократную визу на
Ранее министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес в марте 2024 года сообщил, что эксперимент с бесплатными визами продлевать не будут, однако, как уже понятно сейчас, позиция по этому вопросу позже изменилась.
С 1 июня виза на Шри-Ланку обойдется россиянам больше чем в 100 долларов
С 1 июня на Шри-Ланку можно будет поехать только с платной визой. Ее общая стоимость будет превышать 100 долларов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.
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