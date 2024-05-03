Песков о возвращении ранее уехавших россиян: у нас вести бизнес интереснее

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в России бизнес вести интереснее, чем где-либо, у нас больше возможностей. Об этом 3 мая сообщает РИА Новости.



Песков сделал такое заявление журналистам с связи в публикацией Bloomberg. В статье говорится о том, что уехавшие россияне теперь массово возвращаются обратно. Также в материале отмечается их роль в росте экономики.



« <...> уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются, потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее, <...> у себя дома всегда это делать надежнее», — сказал пресс-секретарь главы государства.



Дмитрий Песков считает, что в России «деловая жизнь развивается весьма и весьма динамично». Свою позицию он аргументировал количеством субъектов малого и среднего бизнеса, который создали в 2023 году.



Ранее Песков прокомментировал новые санкции, введенные против России рядом стран. По его словам, в них нет «ничего принципиально нового», а российская экономика уже показала устойчивость.

