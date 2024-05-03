    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, вос

    767мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.05eur98.64

    Песков о возвращении ранее уехавших россиян: у нас вести бизнес интереснее

    2347
    17 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в России бизнес вести интереснее, чем где-либо, у нас больше возможностей. Об этом 3 мая сообщает РИА Новости.

    Песков сделал такое заявление журналистам с связи в публикацией Bloomberg. В статье говорится о том, что уехавшие россияне теперь массово возвращаются обратно. Также в материале отмечается их роль в росте экономики.

    « <...> уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются, потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее, <...> у себя дома всегда это делать надежнее», — сказал пресс-секретарь главы государства.

    Дмитрий Песков считает, что в России «деловая жизнь развивается весьма и весьма динамично». Свою позицию он аргументировал количеством субъектов малого и среднего бизнеса, который создали в 2023 году.

    Ранее Песков прокомментировал новые санкции, введенные против России рядом стран. По его словам, в них нет «ничего принципиально нового», а российская экономика уже показала устойчивость.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий ПесковРелоканты
    ЛАЙК0
    СМЕХ26
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close